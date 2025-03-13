Австралійці вимагають депортації блогерки після викрадення дитинча вомбата

Блогерка з США Сем Джонс під арештом у Австралії після відео з викраденим дитинчам вомбата.

Фото: The Guardian

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Американська блогерка Сем Джонс опинилася під критику австралійців після того, як опублікувала відео, на якому вона відібрала дитинча вомбата під час свого візиту до Австралії. Через це жінка може втратити свою австралійську візу, повідомляють BBC та The Guardian.

На відео Джонс, яка позиціонує себе як «любителька активного відпочинку та мисливиця», зняла момент, коли вона забрала дитинча вомбата і почала тікати. Чоловік, який це знімав, сміявся, а сама мама вомбата бігла за ними. Водночас Джонс вигукувала: «Я зловила дитинча вомбата», поки тваринка шипіла в її руках.

Блогерка стверджує, що тримала дитинча лише одну хвилину, після чого повернула його до матері, і вони разом пішли в кущі. Проте інцидент викликав негативну реакцію з боку австралійців, і Джонс закрила свою Instagram-сторінку, де її підписники налічували майже 92 000 осіб.

Прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албанезе засудив відео та запропонував блогерці «взяти дитинча крокодила у його матері» та подивитися, як їй це вдасться. Міністр закордонних справ Австралії Пенні Вонг назвала інцидент «жахливим», а міністр внутрішніх справ Тоні Берк підтвердив, що Джонс наразі перебуває під розслідуванням через можливе порушення умов її візи.

В Австралії вомбати є законом захищеним видом, і зоозахисники зазначають, що будь-яка розлука дитинчат з матерями може бути травматичною та шкідливою для тварин. Австралійці також створили онлайн-петицію, яка вже набрала понад 10 500 підписів, з вимогою депортувати Джонс. Міністерство навколишнього середовища наразі не коментує ситуацію, поки триває розслідування.