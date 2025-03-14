Предприятие приостановило работу – можно ли оплачивать пенсионные взносы, чтобы не прерывался стаж

Если работодатель в этот период не начисляет зарплату и не платит страховые взносы, работник может платить добровольные пенсионные взносы самостоятельно по упрощенному механизму.

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В Пенсионном фонде Украины рассказали, может ли работник оплачивать добровольный пенсионный взнос за период вынужденного простоя предприятия, чтобы не прерывался стаж.

В страховой стаж засчитываются месяцы, за которые работодателем или самим человеком уплачены страховые взносы.

Если работодатель в этот период не начисляет заработную плату и не уплачивает страховые взносы, работник может самостоятельно оплачивать добровольные пенсионные взносы по упрощенному механизму – заключив договор о добровольном участии через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

В таком случае сумма уплаченных страховых взносов будет засчитана за месяц, в котором средства поступят на счет Пенсионного фонда Украины.

При уплате добровольного взноса в месяце, когда у работника нет заработка, он получит страховой стаж.

Для зачета одного полного месяца в страховой стаж сумма добровольного взноса должна быть не меньше минимального страхового взноса, который определяется как 22% от минимальной заработной платы – это 1 760 грн (22% х 8 000 грн, где 8 000 грн – размер минимальной заработной платы).

Работник может продолжать уплачивать добровольный взнос и тогда, когда получает зарплату. В этом случае уплата добровольного взноса увеличит заработок для будущей пенсии.

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