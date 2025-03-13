ЦПД СНБО призвало не воспринимать слова Ушакова как официальный отказ РФ от перемирия

Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко призвал не воспринимать слова помощника Путина Ушакова как официальный отказ РФ от перемирия.
Ранее он заявил, что РФ не хочет временного перемирия с Украиной, а якобы заинтересована в долгосрочном урегулировании.
«Россия традиционно пытается исказить реальность и выставить себя «главным миротворцем». Именно так можно трактовать слова Ушакова о незаинтересованности в краткосрочном прекращении огня на 30 дней.
Важно — слова Ушакова не являются официальным отказом России на данный момент. Решение там принимает Путин.
Но Ушаков манипулирует и демонстрирует, что именно Россия всё ещё хочет «мира», а прекращение огня — это «не путь к миру», — подчеркнул Андрей Коваленко.
В ЦПД СНБО отметили, что это манипуляция, созданная для того, чтобы сохранить возможности для продолжения войны.
Напомним, Украина согласилась на 30-дневное прекращение огня, предложенное США. Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявляла, что Уиткофф отправится в Москву для проведения переговоров относительно прекращения огня в Украине.
Президент США Дональд Трамп в свою очередь сообщал, что американская сторона встретится с россиянами. Но он не уточнил, кто входит в переговорную группу.
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