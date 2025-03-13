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ЦПД СНБО призвало не воспринимать слова Ушакова как официальный отказ РФ от перемирия

13:42, 13 марта 2025
Руководитель ЦПИ СНБО подчеркнул, что это заявление – не официальная позиция, ведь решение принимает Путин.
ЦПД СНБО призвало не воспринимать слова Ушакова как официальный отказ РФ от перемирия
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Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко призвал не воспринимать слова помощника Путина Ушакова как официальный отказ РФ от перемирия.

Ранее он заявил, что РФ не хочет временного перемирия с Украиной, а якобы заинтересована в долгосрочном урегулировании.

«Россия традиционно пытается исказить реальность и выставить себя «главным миротворцем». Именно так можно трактовать слова Ушакова о незаинтересованности в краткосрочном прекращении огня на 30 дней.

Важно — слова Ушакова не являются официальным отказом России на данный момент. Решение там принимает Путин.

Но Ушаков манипулирует и демонстрирует, что именно Россия всё ещё хочет «мира», а прекращение огня — это «не путь к миру», — подчеркнул Андрей Коваленко.

В ЦПД СНБО отметили, что это манипуляция, созданная для того, чтобы сохранить возможности для продолжения войны.

Напомним, Украина согласилась на 30-дневное прекращение огня, предложенное США. Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявляла, что Уиткофф отправится в Москву для проведения переговоров относительно прекращения огня в Украине.

Президент США Дональд Трамп в свою очередь сообщал, что американская сторона встретится с россиянами. Но он не уточнил, кто входит в переговорную группу.

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рф Украина война СНБО

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