ЦПД РНБО закликало не сприймати слова Ушакова як офіційну відмову РФ від перемир'я

Керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко закликав не сприймати слова помічника Путіна Ушакова як офіційну відмову РФ від перемир'я.
Раніше він заявив, що РФ не хоче тимчасового перемир'я з Україною, а начебто зацікавлена в довгостроковому врегулюванні.
«Росія традиційно намагається викривити реальність і виставити себе «головним миротворцем». Саме так можна тлумачити слова Ушакова про незацікавленість в короткотривалому припиненні вогню на 30 днів.
Важливо - слова Ушакова не є офіційною відмовою Росії станом на зараз. Рішення там ухвалює Путін.
Але Ушаков маніпулює і демонструє, що саме Росія все ще хоче «миру», і припинення вогню - це «не шлях до миру», — наголосив Андрій Коваленко.
У ЦПД РНБО підкреслили, що що це маніпуляція для того, щоб мати коридор можливостей для продовження війни.
Нагадаємо, що Україна погодилася на 30-денне припинення вогню, запропоноване США. Прессекретар Білого дому Керолайн Лівітт заявляла, що Віткофф на цьому тижні вирушить до Москви для проведення переговорів щодо припинення вогню в Україні.
Президент США Дональд Трамп, у свою чергу, повідомляв, що американська сторона найближчим часом зустрінеться з росіянами. Але він не уточнив, хто входить до переговорної групи.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.