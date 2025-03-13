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ЦПД РНБО закликало не сприймати слова Ушакова як офіційну відмову РФ від перемир'я

13:42, 13 березня 2025
Керівник ЦПД РНБО наголосив, що ця заява — не офіційна позиція, адже рішення ухвалює Путін.
ЦПД РНБО закликало не сприймати слова Ушакова як офіційну відмову РФ від перемир'я
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Керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко закликав не сприймати слова помічника Путіна Ушакова як офіційну відмову РФ від перемир'я.

Раніше він заявив, що РФ не хоче тимчасового перемир'я з Україною, а начебто зацікавлена в довгостроковому врегулюванні.

«Росія традиційно намагається викривити реальність і виставити себе «головним миротворцем». Саме так можна тлумачити слова Ушакова про незацікавленість в короткотривалому припиненні вогню на 30 днів.

Важливо - слова Ушакова не є офіційною відмовою Росії станом на зараз. Рішення там ухвалює Путін.

Але Ушаков маніпулює і демонструє, що саме Росія все ще хоче «миру», і припинення вогню - це «не шлях до миру», — наголосив Андрій Коваленко.

У ЦПД РНБО підкреслили, що що це маніпуляція для того, щоб мати коридор можливостей для продовження війни.

Нагадаємо, що Україна погодилася на 30-денне припинення вогню, запропоноване США. Прессекретар Білого дому Керолайн Лівітт заявляла, що Віткофф на цьому тижні вирушить до Москви для проведення переговорів щодо припинення вогню в Україні.

Президент США Дональд Трамп, у свою чергу, повідомляв, що американська сторона найближчим часом зустрінеться з росіянами. Але він не уточнив, хто входить до переговорної групи.

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рф Україна війна РНБО

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