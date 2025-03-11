Дональд Трамп анонсував розмову з Путіним

Дональд Трамп обговорить з Путіним питання припинення вогню строком на 30 днів.

Фото: bbc.co.uk

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Президент США Дональд Трамп прокоментував згоду України на режим припинення вогню строком на 30 днів.

За його словами, США проведуть зустріч з Росією 11 або 12 березня з цього ж приводу.

«Україна щойно погодилася на припинення вогню. Тепер ми повинні піти до Росії, і, сподіваюся, президент Путін також погодиться на це... Я поговорю з Володимиром Путіним, так... Сподіваюся, він також погодиться (на припинення вогню, - ред.), і я дійсно думаю, що це буде 75% шляху», – заявив президент США у коментарі журналістам.

Раніше Офіс Президента України опублікував спільну заяву за підсумками зустрічі делегацій України та США у Джидді.

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