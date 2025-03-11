Наступного тижня Україна та США почнуть обговорювати 30-денне припинення вогню, — Андрій Єрмак

Андрій Єрмак повідомив, що обговорення технічних аспектів припинення вогню почнеться наступного тижня.

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Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», Офіс Президента України опублікував спільну заяву за підсумками зустрічі делегацій України та США у Джидді. Відповідно до неї Україна готова прийняти пропозицію США щодо негайного запровадження тимчасового 30-денного режиму припинення вогню.

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак повідомив, що наступного тижня Україна та США на рівні команд почнуть обговорювати 30-денне припинення вогню. Про це він сказав під час брифінгу після переговорів делегацій.

«Наступного тижня ми домовилися, що на технічному експертному рівні команди почнуть говорити про припинення вогню на 30 днів», - сказав Єрмак.

За його словами, будуть оприлюднені усі деталі.

Додамо, Президент України Володимир Зеленський прокоментував результати зустрічі делегацій США та України.

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