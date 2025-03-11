Урсула фон дер Ляєн про зустріч України та США: ЄС готовий відіграти свою роль у майбутніх мирних переговорах

За словами Урсули фон дер Ляєн, ЄС готовий повною мірою зіграти свою роль разом зі своїми партнерами в майбутніх мирних переговорах.

Фото: pap.pl

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Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС готовий відігравати свою повноцінну роль разом зі своїми партнерами у майбутніх мирних переговорах щодо закінчення війни в Україні.

«Ми вітаємо сьогоднішні новини з Джидди про американсько-українські переговори, включаючи пропозицію щодо угоди про припинення вогню та відновлення обміну розвідданими та допомоги у сфері безпеки з боку США.

Це позитивний розвиток подій, який може стати кроком до всеосяжного, справедливого та тривалого миру для України.

Зараз м’яч на боці Росії.

ЄС готовий повною мірою зіграти свою роль разом зі своїми партнерами в майбутніх мирних переговорах», - заявила вона.

Раніше Офіс Президента України опублікував спільну заяву за підсумками зустрічі делегацій України та США у Джидді.

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