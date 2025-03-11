Трамп заявив, що запросить Зеленського повернутися до Білого дому

Дональд Трамп заявив, що «ми хочемо покласти край війні в Україні».

Фото: AP

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Президент США Дональд Трамп заявив, що запросить Президента України Володимира Зеленського повернутися до Білого дому, пише Sky News.

Видання зазначає, що таким чином він відреагував на згоду України на пропозицію про 30-денне припинення вогню.

За словами Трампа, США зустрінуться з Росією сьогодні або завтра.

Президент США також підтвердив, що запросить Володимира Зеленського назад до Білого дому, додавши, що «ми хочемо покласти край війні в Україні».

Раніше Офіс Президента України опублікував спільну заяву за підсумками зустрічі делегацій України та США у Джидді.

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