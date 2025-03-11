Трамп заявил, что пригласит Зеленского вернуться в Белый дом

Дональд Трамп заявил, что «мы хотим положить конец войне в Украине».

Фото: AP

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Президент США Дональд Трамп заявил, что пригласит Президента Украины Владимира Зеленского вернуться в Белый дом, пишет Sky News.

Издание отмечает, что таким образом он отреагировал на согласие Украины на предложение о 30-дневном прекращении огня.

По словам Трампа, США встретятся с Россией сегодня или завтра.

Президент США также подтвердил, что пригласит Владимира Зеленского обратно в Белый дом, добавив, что «мы хотим положить конец войне в Украине».

Ранее Офис Президента Украины опубликовал совместное заявление по итогам встречи делегаций Украины и США в Джидде.

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