Трамп заявил, что пригласит Зеленского вернуться в Белый дом

Президент США Дональд Трамп заявил, что пригласит Президента Украины Владимира Зеленского вернуться в Белый дом, пишет Sky News.
Издание отмечает, что таким образом он отреагировал на согласие Украины на предложение о 30-дневном прекращении огня.
По словам Трампа, США встретятся с Россией сегодня или завтра.
Президент США также подтвердил, что пригласит Владимира Зеленского обратно в Белый дом, добавив, что «мы хотим положить конец войне в Украине».
Ранее Офис Президента Украины опубликовал совместное заявление по итогам встречи делегаций Украины и США в Джидде.
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