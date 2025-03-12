Верховна Рада готується прийняти закон про застосування Нацгвардією кийків, електрошокерів, водометів та інших засобів до порушників

Парламент врегулює, коли та за яких умов Нацгвардія застосовує кайданки, сльозогінний газ, електрошокери, засоби примусової зупинки авто, водомети та інші засоби.

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Верховна Рада готується прийняти в цілому як закон законопроект 10311 про внесення змін до Закону «Про Національну гвардію України» щодо вдосконалення правових засад застосування заходів примусу, озброєння та бойової техніки військовослужбовцями Нацгвардії. Відповідну рекомендацію про прийняття в цілому надав Комітет ВР з питань правоохоронної діяльності.

«Судово-юридична газета» провела аналіз законопроекту у редакції, яку рекомендував прийняти в цілому комітет.

Отже, у разі прийняття закону розділ V закону про Нацгвардію буде викладено у новій редакції під назвою «Застосування заходів примусу, озброєння та бойової техніки військовослужбовцями Національної гвардії України». Наразі (до змін) цей розділ має назву «Застосування заходів фізичного впливу, спеціальних засобів, вогнепальної зброї, озброєння та бойової техніки військовослужбовцями Національної гвардії України».

Новий розділ досить детально встановлює, які засоби та в яких випадках може застосовувати Нацгвардія.

Так, відповідно до нової редакції статті 15 «Заходи примусу та умови і межі їх застосування військовослужбовцями Національної гвардії України» військовослужбовці Нацгвардії під час виконання повноважень мають право застосовувати такі заходи примусу:

фізичний вплив;

спеціальні засоби;

вогнепальну зброю;

озброєння та бойову техніку, у тому числі озброєння повітряних суден.

Застосування фізичного впливу

Відповідно до законопроекту фізичний вплив – це застосування будь-якої фізичної сили, у тому числі спеціальних прийомів боротьби (рукопашного бою), з метою припинення протиправних діянь (дій або бездіяльності) особи, яка вчиняє (вчинила) правопорушення.

Військовослужбовці Нацгвардії мають право застосовувати фізичний вплив, для:

забезпечення особистої безпеки та/або безпеки інших осіб

припинення правопорушення

затримання особи, яка вчиняє (вчинила) правопорушення.

Застосування спеціальних засобів

Як визначає проект, спеціальний засіб – це пристрій, прилад або предмет, спеціально виготовлені, конструктивно призначені і технічно придатні для захисту людини від ураження різними предметами (у тому числі зброєю), тимчасового (відворотного) ураження людини (особи, яка вчиняє (вчинила) правопорушення, супротивника), пригнічення чи обмеження волі людини (психологічної чи фізичної) шляхом здійснення впливу на неї чи на предмети, що її оточують, а також засоби активної оборони, спеціальна техніка, службові собаки.

Військовослужбовці Національної гвардії мають право застосовувати такі спеціальні засоби:

1) засоби обмеження рухомості (кайданки, сітки для зв’язування тощо):

під час затримання особи, яка вчиняє (вчинила) правопорушення

під час конвоювання (доставляння) затриманої особи, осіб, узятих під варту, осіб, до яких застосовано екстрадиційний або тимчасовий арешт, і засуджених до позбавлення волі на певний строк або до довічного позбавлення волі

до особи, яка підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення та чинить опір військовослужбовцю Нацгвардії або намагається здійснити втечу

до особи, яка своїми небезпечними діями може заподіяти шкоду собі або іншим особам

2) засоби та пристрої обмеження доступу на певну територію (захисні бар’єри, турнікети тощо) під час забезпечення громадської безпеки та охорони громадської безпеки і порядку, організації або участі у проведенні спеціальних операцій, під час виконання завдань в умовах надзвичайного стану, а також ліквідації наслідків природних, техногенних, екологічних катастроф, для:

обмеження на певний час або заборони особам доступу до визначеної території або об’єктів, з метою забезпечення громадської безпеки, захисту життя і здоров’я людей, а також для збереження та фіксації доказів правопорушення

створення безпечних проходів (коридорів) для переміщення людей та управління дорожнім рухом

запобігання здійснення нападу на військовослужбовців Нацгвардії або на інших осіб та їх захисту, захисту майна від пошкодження або знищення

стримування людей від проникнення до потенційно небезпечних зон

3) гумові та пластикові кийки, засоби, споряджені речовинами сльозогінної та дратівної дії, електрошокові пристрої контактної та контактно-дистанційної дії, для:

відбиття нападу на військовослужбовця Нацгвардії або на інших осіб, військові об’єкти Нацгвардії, інші об’єкти, що нею охороняються, спеціальні вантажі

затримання особи, яка вчиняє (вчинила) правопорушення і чинить фізичний або збройний опір чи злісну непокору законній вимозі військовослужбовця Нацгвардії

відбиття нападу тварини, яка становить загрозу життю і здоров’ю військовослужбовця Нацгвардії або інших осіб

припинення масових заворушень

припинення групових протиправних дій осіб, засуджених до позбавлення волі, в установах попереднього ув’язнення, виконання покарань

затримання озброєної особи, яка погрожує застосувати зброю або інші предмети, що становлять загрозу життю і здоров’ю військовослужбовця Нацгвардії або інших осіб

4) засоби примусової зупинки транспортного засобу для:

примусової зупинки транспортного засобу, водій якого не виконав законних вимог військовослужбовця Нацгвардії або намагається уникнути проходження контролю на контрольно-пропускному пункті об’єкта, охорону якого здійснює Нацгвардія

примусової зупинки транспортного засобу, якщо дії водія транспортного засобу створюють загрозу життю і здоров’ю військовослужбовця Нацгвардії або інших осіб

затримання осіб, які вчинили кримінальне правопорушення і намагаються здійснити втечу на транспортному засобі

5) службові собаки під час:

патрулювання

проведення поверхневої перевірки або огляду речей, товарів (вантажів), транспортних засобів;

переслідування та затримання особи, яка вчиняє (вчинила) або підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення;

охорони військових об’єктів Нацгвардії, інших об’єктів, що нею охороняються, спеціальних вантажів;

відбиття нападу на військовослужбовця Нацгвардії або на інших осіб, на військові об’єкти Національної гвардії, інші об’єкти, що нею охороняються, спеціальні вантажі;

звільнення особи, яку незаконно позбавили волі, а також захоплених військових об’єктів Національної гвардії, інших об’єктів, що нею охороняються, спеціальних вантажів, запобігання (перешкоджання) такому захопленню;

розмінування;

конвоювання (доставляння) затриманої особи, осіб, узятих під варту, осіб, до яких застосовано екстрадиційний або тимчасовий арешт, та/або осіб, засуджених до позбавлення волі на певний строк або до довічного позбавлення волі

6) пристрої, гранати та боєприпаси світлозвукової дії, засоби акустичного та мікрохвильового впливу для:

відбиття нападу на військовослужбовця Нацгвардії або на інших осіб, на військові об’єкти Нацгвардії, інші об’єкти, що нею охороняються, спеціальні вантажі

затримання особи, яка чинить збройний опір, або для того, щоб змусити таку особу залишити територію (транспортний засіб, будівлю, споруду, земельну ділянку), на якій вона перебуває

звільнення особи, яку незаконно позбавили волі, або військовополонених, які перебувають у приміщенні

припинення масових заворушень

7) гранати, боєприпаси, пристрої, у тому числі малогабаритні підривні пристрої, для руйнування перешкод і примусового відчинення приміщень для:

затримання озброєної особи, яка чинить опір військовослужбовцю Національної гвардії України або намагається здійснити втечу;

звільнення особи, яку незаконно позбавили волі, або військовополонених;

руйнування перешкод або примусового відчинення та проникнення до об’єктів (у тому числі до публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи, транспортного засобу тощо)

8) спеціальні маркувальні та фарбувальні засоби для:

маркування особи, яка підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення

припинення масових заворушень з метою подальшого виявлення осіб та затримання, а також для здійснення контролю за переміщенням речей

9) пристрої для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, для:

захисту від нападу, що загрожує життю і здоров’ю військовослужбовця Національної гвардії або інших осіб;

відбиття збройного нападу на військові об’єкти Національної гвардії України, інші об’єкти, що нею охороняються, спеціальні вантажі;

затримання особи, яка підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення та чинить опір військовослужбовцю Національної гвардії України або намагається здійснити втечу;

подання сигналу тривоги або виклику допомоги;

знешкодження тварини, яка становить загрозу життю і здоров’ю військовослужбовця Національної гварді або інших осіб;

відбиття групового нападу, що становить загрозу життю і здоров’ю людини;

припинення масових заворушень

10) засоби, споряджені безпечними димоутворювальними препаратами, для:

забезпечення маскування дій військовослужбовця Національної гвардії, спрямованих на затримання особи, яка чинить збройний опір, або для того, щоб змусити таку особу залишити територію (транспортний засіб, будівлю, споруду, земельну ділянку), на якій вона перебуває

звільнення особи, яку незаконно позбавили волі, або військовополонених

11) водомети, бронемашини без установленого на них штатного озброєння та інші спеціальні (спеціалізовані) транспортні засоби для:

припинення масових заворушень;

відбиття групового або збройного нападу, що становить загрозу життю і здоров’ю військовослужбовця Національної гвардії або інших осіб, відбиття нападу на військові об’єкти Національної гвардії, інші об’єкти, що нею охороняються, спеціальні вантажі;

здійснення примусової зупинки транспортного засобу, якщо дії водія становлять загрозу життю і здоров’ю військовослужбовця Національної гвардії або інших осіб, або якщо водій не виконав законних вимог військовослужбовця Національної гвардії щодо зупинки транспортного засобу;

затримання озброєної особи, яка підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення та чинить опір військовослужбовцю Національної гвардії або намагається здійснити втечу;

звільнення шляху для руху військовослужбовців Національної гвардії під час виконання ними своїх повноважень у разі блокування напрямку руху іншими транспортними засобами, перешкодами тощо

12) безпілотні повітряні судна для:

виконання покладених на Національну гвардію завдань та функцій, а також здійснення повноважень, визначених цим Законом та іншими законами України

виявлення і припинення порушень порядку та правил використання повітряного простору України експлуатантами безпілотних повітряних суден

13) засоби радіоелектронної протидії (радіоелектронного придушення) для:

протидії злочинній діяльності противника, що становить загрозу національній безпеці України;

забезпечення захисту військових об’єктів Національної гвардії України, інших об’єктів, що нею охороняються, спеціальних вантажів;

перехоплення сигналів дистанційного керування, пошкодження, знищення безпілотного повітряного судна та/або складових частин безпілотної авіаційної системи; г) перехоплення сигналів дистанційного керування, пошкодження або знищення авіаційних засобів ураження.

Військовослужбовцям Національної гвардії буде заборонено:

1) наносити удари людині гумовими (пластиковими) кийками по голові, шиї, ключичній ділянці, статевих органах, попереку (куприку) і в живіт;

2) застосовувати засоби обмеження рухомості (кайданки, сітки для зв'язування тощо) більше двох годин безперервно або без послаблення їх тиску;

3) під час застосування засобів, споряджених речовинами сльозогінної та дратівної дії, здійснювати прицільну стрільбу по людях, розкидати і відстрілювати гранати у натовп, повторно застосовувати їх у межах зони ураження під час дії таких речовин;

4) відстрілювати патрони, споряджені гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, з порушенням визначених технічними характеристиками вимог щодо відстані від особи та стрільби в напрямку голови людини;

5) застосовувати засоби примусової зупинки транспорту для примусової зупинки мотоциклів, мотоколясок, моторолерів, мопедів, транспортного засобу, що здійснює пасажирські перевезення, а також застосовувати такі засоби на гірських шляхах або ділянках шляхів з обмеженою видимістю, залізничних переїздах, мостах, шляхопроводах, естакадах, у тунелях;

6) застосовувати світлозвукові пристрої на відстані ближче двох метрів від людини;

7) застосовувати водомети, якщо температура повітря нижче + 10°С.

Допустимі параметри спеціальних засобів у частині їх фізичного, хімічного та іншого впливу на організм людини встановлюються уповноваженими установами центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я.

Норми належності, порядки обліку, експлуатації, технічного обслуговування, зберігання, списання, знищення, а також правила носіння та застосування військовослужбовцями Національної гвардії України спеціальних засобів, що є на озброєнні та оснащенні Національної гвардії України, встановлюються Міністерством внутрішніх справ України.

Застосування вогнепальної зброї

Застосування вогнепальної зброї є найбільш суворим заходом примусу.

Військовослужбовці Національної гвардії України за виключної необхідності мають право застосовувати вогнепальну зброю для:

1) відбиття нападу на військовослужбовця Національної гвардії України або членів його сім'ї, у випадках загрози їхньому життю чи здоров'ю;

2) забезпечення захисту осіб від нападу, що становлять загрозу життю чи здоров'ю таких осіб, а також звільнення осіб, яких незаконно позбавили волі, або військовополонених;

3) відбиття нападу на військові об’єкти Національної гвардії України, інші об’єкти, що нею охороняються, спеціальні вантажі, а також звільнення таких об’єктів у разі їх захоплення;

4) затримання особи, яка чинить збройний опір, намагається здійснити втечу з використанням зброї та/або інших предметів, що становлять загрозу життю і здоров’ю людини, а також озброєної особи, яка погрожує застосувати зброю або інші предмети, що становлять загрозу життю і здоров’ю військовослужбовця або інших осіб;

5) затримання особи, яка намагається вчинити напад на варту, втекти з-під варти, перетинаючи лінію охорони, якою є:

в установах виконання покарань – основна огорожа, у разі її відсутності – межа об’єкта, позначена пересувними захисними засобами або покажчиками з надписом «заборонена зона – прохід заборонено»;

на транспортних засобах - стіни (борти), підлога, двері, дах вагона, автомобіля, повітряного судна;

у залах (кімнатах) судового засідання та камерах для підсудних (засуджених) - стіни, підлога, стеля, двері та вікна зали (кімнати, камери, загородження зі скла); г) під час конвоювання пішим порядком – лінія розміщення найближчих від колони чатових;

6) знешкодження озброєних осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, диверсійно-розвідувальних груп противника, а також припинення терористичної діяльності, діяльності незаконних воєнізованих або збройних формувань (груп), терористичних та злочинних організацій на території України у разі їх збройного опору

7) зупинки транспортного засобу шляхом його пошкодження, якщо дії водія становлять загрозу життю чи здоров’ю військовослужбовця Національної гвардії України або інших осіб;

8) припинення збройних конфліктів або збройних провокацій на державному кордоні України;

9) запобігання спробі насильницького заволодіння вогнепальною зброєю, озброєнням та бойовою технікою, якщо в інший спосіб та іншими засобами неможливо завадити спробі такого заволодіння;

10) ведення воєнних (бойових) дій;

11) примусового припинення польоту безпілотного повітряного судна шляхом пошкодження, знищення такого судна та/або складових частин безпілотної авіаційної системи, що використовується для керування таким безпілотним повітряним судном, що здійснює політ над військовими об’єктами Національної гвардії України, об’єктами, що нею охороняються (обороняються), спеціальними вантажами, а також якщо є обґрунтовані підстави вважати, що таке безпілотне повітряне судно використовується для вчинення правопорушення або становить загрозу життю чи здоров’ю військовослужбовців Національної гвардії України та/або інших осіб.

Застосування вогнепальної зброї військовослужбовцем Національної гвардії України без попередження допускається:

1) при спробі особи, яку затримує військовослужбовець із зброєю в руках, наблизитися до нього, скоротивши визначену ним відстань, чи доторкнутися до вогнепальної зброї;

2) у разі здійснення раптового нападу із застосуванням зброї, бойової техніки, транспортного засобу або іншого засобу, що становить загрозу життю і здоров’ю військовослужбовця Національної гвардії України або інших осіб;

3) у разі якщо особа, яку затримано або заарештовано за вчинення особливо тяжкого або тяжкого злочину, намагається здійснити втечу на транспортному засобі;

4) якщо особа чинить збройний опір;

5) для припинення спроби заволодіти зброєю, озброєнням, транспортними засобами, військовою технікою;

6) для знешкодження озброєних осіб або осіб, стосовно яких є обґрунтована інформація про наявність у них зброї (інших засобів, використання чи застосування яких становить загрозу життю і здоров’ю людини), якщо попередження про застосування до них вогнепальної зброї створить реальну загрозу для життя і здоров’я військовослужбовця Національної гвардії України або інших осіб;

7) ведення воєнних (бойових) дій для відсічі і стримування збройної агресії проти України

8) для примусового припинення польоту безпілотного повітряного судна шляхом пошкодження, знищення такого судна та/або складових частин безпілотної авіаційної системи, якщо є обґрунтовані підстави вважати, що таке судно використовується для вчинення правопорушення або становить загрозу життю чи здоров’ю військовослужбовців Національної гвардії України або інших осіб, а також становить небезпеку військовим об’єктам Національної гвардії України, іншим об'єктам, що нею охороняються (обороняються), спеціальним вантажам.

Військовослужбовці Національної гвардії України мають право використовувати вогнепальну зброю для подання сигналу тривоги або виклику допомоги, для знешкодження тварини, яка загрожує життю і здоров'ю військовослужбовця Національної гвардії України або інших осіб.

Військовослужбовець має право оголити вогнепальну зброю і привести її у готовність, якщо вважає, що в ситуації, що склалася, можуть виникнути підстави для її застосування.

Норми належності, порядок обліку, експлуатації, технічного обслуговування, зберігання, списання вогнепальної зброї та бойових припасів до неї визначаються Міністерством внутрішніх справ України.

Застосування озброєння та бойової техніки, у тому числі озброєння повітряних суден Національної гвардії України

Озброєння та бойова техніка, у тому числі озброєння повітряних суден застосовуються військовослужбовцями Національної гвардії України для:

1) звільнення осіб, яких незаконно позбавили волі, або військовополонених, військових об’єктів Національної гвардії України, а також інших об’єктів, що нею охороняються, спеціальних вантажів;

2) знешкодження озброєних осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, диверсійно-розвідувальних груп противника, а також для припинення терористичної діяльності, діяльності незаконних воєнізованих або збройних формувань (груп), терористичних організацій, організованих груп та злочинних організацій на території України у разі їх збройного опору;

3) зупинки броньованої та військової техніки, транспортних засобів шляхом їх пошкодження, якщо дії водія становлять загрозу життю чи здоров’ю військовослужбовців Національної гвардії України або інших осіб, якщо уникнути загрози за таких обставин в інший спосіб та іншими засобами неможливо;

4) відбиття групового нападу чи нападу із застосуванням вогнепальної зброї, військової, броньованої техніки, транспортних засобів чи нападу за допомогою повітряних суден, у тому числі безпілотних повітряних суден, або попередження загрози таких нападів на військовослужбовців Національної гвардії України або інших осіб, на військові об’єкти Національної гвардії України, інші об’єкти, що нею охороняються, спеціальні вантажі;

5) забезпечення охорони та оборони військових об’єктів Національної гвардії України, інших об’єктів, що нею охороняються, спеціальних вантажів;

6) забезпечення охорони приміщень, будівель, житла та іншого майна дипломатичних представництв, консульських установ іноземних держав, представництв міжнародних організацій в Україні у разі їх евакуації, здійснення охорони місць компактного перебування персоналу таких представництв та установ, а також супроводження колон з вантажем і персоналом представництв та установ під час евакуації;

7) припинення збройних конфліктів або збройних та інших провокацій на державному кордоні України;

8) виконання завдань територіальної оборони;

9) примусового припинення польоту безпілотного повітряного судна шляхом пошкодження, знищення такого судна та/або складових частин безпілотної авіаційної системи, якщо є обґрунтовані підстави вважати, що таке судно використовується для вчинення правопорушення або становить загрозу життю чи здоров’ю військовослужбовців Національної гвардії України або інших осіб, а також становить небезпеку військовим об'єктам Національної гвардії України, об'єктам, що нею охороняються (обороняються), спеціальним вантажам;

10) ведення воєнних (бойових) дій

Повітряні судна Національної гвардії України використовуються для здійснення оперативного перевезення посадових осіб Міністерства внутрішніх справ України та особового складу Національної гвардії України, матеріально-технічних засобів (вантажів), для підтримання бойової та мобілізаційної готовності, авіаційного забезпечення дій за призначенням та життєдіяльності Національної гвардії України, а також для порятунку життя людей, збереження майна під час надзвичайних ситуацій техногенного чи природного характеру, забезпечення участі у ліквідації наслідків таких ситуацій.

Норми належності озброєння та бойової техніки, у тому числі озброєння повітряних суден, порядки обліку, експлуатації, технічного обслуговування, зберігання, списання визначаються Міністерством внутрішніх справ України.

Законопроект передбачає, що військовослужбовець Нацгвардії має право застосовувати заходи примусу тільки у разі проходження відповідної спеціальної підготовки щодо здатності до вчинення дій, пов’язаних із застосуванням заходів примусу, а також щодо вміння надавати домедичну допомогу.

Вид та інтенсивність застосування заходів примусу визначаються з урахуванням конкретної ситуації, характеру кримінальних (адміністративних) правопорушень, а також індивідуальних особливостей особи, яка вчиняє (вчинила) кримінальне (адміністративне) правопорушення.

Використання засобів індивідуального захисту (шоломів, бронежилетів та іншого спеціального екіпірування) відповідно до їх функціонального призначення не є заходом примусу.

Обраний захід примусу має бути законним, необхідним, пропорційним та ефективним. Захід примусу є:

- законним, якщо він передбачений законом. Застосування будь-яких інших заходів примусу, не передбачених законом, забороняється

- необхідним, якщо для виконання повноважень неможливо застосувати інший захід примусу або його застосування буде неефективним, а також, якщо ризик заподіяння шкоди особі, яка вчиняє (вчинила) кримінальне (адміністративне) правопорушення, або іншим особам є мінімальним

- пропорційним, якщо шкода, заподіяна охоронюваним законом правам і свободам людини або інтересам суспільства чи держави, не перевищує блага або створеної загрози заподіяння шкоди, для захисту якого він застосований

- ефективним, якщо його застосування забезпечує виконання повноважень військовослужбовця Національної гвардії.

Забороняється застосовувати заходи примусу:

1) до жінок з явними ознаками вагітності, осіб похилого віку, осіб з вираженими ознаками інвалідності та малолітніх осіб, крім випадків вчинення такими особами групового або збройного нападу чи збройного опору або якщо є безпосередня загроза життю чи здоров’ю військовослужбовця Національної гвардії або інших осіб, якщо відбити такий напад, опір або усунути загрозу в інший спосіб та іншими засобами неможливо;

2) у приміщеннях і на земельних ділянках, які належать або закріплені за дипломатичними представництвами та консульськими установами іноземних держав в Україні, крім випадку, якщо від глави дипломатичного або іншого відповідного представництва (організації) через МЗС надійшло письмове прохання (згода) застосувати заходи примусу проти правопорушників.

Військовослужбовець Національної гвардії зобов’язаний заздалегідь попередити особу про застосування фізичного впливу, спеціальних засобів чи вогнепальної зброї та надати такій особі достатньо часу для виконання його законної вимоги, крім випадку, якщо зволікання може становити реальну загрозу життю чи здоров’ю військовослужбовця Національної гвардії або інших осіб чи призвести до інших тяжких наслідків.

Попередження може бути зроблено голосом, а за значної відстані або звернення до великої групи людей – через гучномовні установки, підсилювачі звуку або за допомогою інформаційного (інтерактивного, електронного тощо) стенду (табло).

У разі неможливості уникнення застосування заходу примусу такий захід примусу не повинен перевищувати міри, необхідної для виконання покладених на Національну гвардію завдань та функцій, і має становити мінімальний ризик заподіяння шкоди життю та здоров’ю особи, яка вчиняє (вчинила) правопорушення, а також життю і здоров’ю інших осіб.

Військовослужбовець Національної гвардії зобов’язаний негайно зупинити застосування заходу примусу в момент досягнення очікуваного результату, а також, за необхідності, надати домедичну допомогу та забезпечити надання медичними працівниками медичної допомоги особам, здоров'ю яких заподіяно шкоду внаслідок застосування заходів примусу.

Перевищення військовослужбовцем Національної гвардії України повноважень під час застосування заходів примусу тягне за собою відповідальність, встановлену законом.

Під час дії воєнного стану військовослужбовець Національної гвардії має право застосовувати заходи примусу, передбачені цією статтею, стосовно осіб, які беруть участь у збройній агресії проти України, без врахування вимог та заборон.

Під час несення служби у складі військової частини (підрозділу) рішення про застосування заходів примусу з урахуванням обстановки приймає визначена в установленому порядку службова особа, відповідальна за забезпечення громадського (публічного) порядку, або керівник операції чи командир (начальник) військової частини (підрозділу) Національної гвардії.

Військовослужбовці Нацгвардії, які діють індивідуально, приймають такі рішення самостійно.

Військові частини (підрозділи) Національної гвардії у разі залучення до здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії проти України мають право застосовувати військову (спеціальну) техніку та військову зброю, державні повітряні судна у встановлених для з’єднань, військових частин та підрозділів ЗСУ порядку та випадках.

Військовослужбовці Нацгвардії зобов’язані повідомити в усній або письмовій формі свого командира (начальника) про застосування заходів примусу, а у разі якщо внаслідок застосування заходів примусу особі було заподіяно тілесні ушкодження, каліцтво або смерть – у письмовій формі (крім випадків застосування заходів примусу під час ведення воєнних (бойових) дій для відсічі і стримування збройної агресії проти України та ліквідації збройного конфлікту). Про всі випадки заподіяння особі тілесних ушкоджень, каліцтва або смерті внаслідок застосування підлеглими заходів примусу командир (начальник) повинен невідкладно поінформувати у письмовій формі відповідного прокурора або орган досудового розслідування.

Крім того, у статті 2 закону про Нацгвардію до її основних функцій буде віднесена «охорона та оборона органів військового управління, військових частин (центрів, підрозділів), вищих військових навчальних закладів, навчальних військових частин (навчальних центрів), закладів охорони здоров’я, баз та установ, військових містечок, військових ешелонів, транспортних колон (транспорту) (військові об’єкти) Національної гвардії України» (було – «охорона центральних баз матеріально-технічного забезпечення Міністерства внутрішніх справ України, охорона і оборона військових об’єктів, баз (закладів, установ) Національної гвардії»).

Також основні функції Нацгвардії доповнені такими:

супроводження в порядку, визначеному Кабміном, до ТЦК осіб, які виявили бажання проходити військову службу, на підставі, визначеній статтею 81-1 КК (осіб, стосовно яких застосоване умовно-дострокове звільнення від відбування покарання для проходження військової служби)

оборона важливих державних об’єктів, спеціальних вантажів, переліки яких визначаються Президентом, Кабміном

конвоювання (доставляння) осіб, узятих під варту та/або засуджених до позбавлення волі на певний строк або до довічного позбавлення волі, до/з Верховного Суду, Вищого антикорупційного суду (у тому числі Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду), апеляційних судів, місцевих загальних судів, а також охорона таких осіб у залі суду

конвоювання (доставляння) осіб, узятих під варту та/або засуджених до позбавлення волі на певний строк або до довічного позбавлення волі, до/з відповідних установ виконання покарань установ попереднього ув’язнення (крім гауптвахт та дисциплінарних батальйонів), до/з ізоляторів тимчасового тримання;

конвоювання (доставляння) осіб, до яких застосовано екстрадиційний або тимчасовий арешт, та/або осіб, засуджених до позбавлення волі на певний строк або до довічного позбавлення волі, під час їх екстрадиції;

участь у розшуку, переслідуванні і затриманні військовополонених, осіб, узятих під варту та/або засуджених до позбавлення волі на певний строк або до довічного позбавлення волі, які втекли з-під варти під час їх перевезення;

перевезення військовополонених з місць їх тримання (таборів, дільниць) до місця передачі та їх охорона під час перевезення;

участь у здійсненні заходів щодо відновлення і забезпечення громадської безпеки та охорони громадської безпеки і порядку, у тому числі щодо встановлення тимчасової заборони або обмеження руху транспортних засобів і пішоходів поблизу та в межах зон/районів надзвичайних ситуацій та/або ведення воєнних (бойових) дій;

участь у здійсненні заходів правового режиму надзвичайного стану;

участь у заходах з питань цивільно-військового співробітництва

інші функції, визначені законом.

Порядок організації виконання функцій з конвоювання (доставляння) осіб, узятих під варту та/або засуджених до позбавлення волі на певний строк або до довічного позбавлення волі, у тому числі під час їх екстрадиції, забезпечення охорони таких осіб під час судових засідань у судах, перевезення військовополонених Національною гвардією України визначається Міністерством внутрішніх справ.

Також буде передбачено, що військовослужбовці Національної гвардії мають право:

у разі залучення до виконання завдань з охорони громадської безпеки і порядку та забезпеченні громадської безпеки, конвоювання (доставляння) осіб, узятих під варту та/або засуджених до позбавлення волі на певний строк або до довічного позбавлення волі, охорони органів державної влади, охорони дипломатичних представництв, консульських установ іноземних держав, представництв міжнародних організацій в Україні здійснювати превентивні поліцейські заходи відповідно до Закону «Про Національну поліцію»

припиняти протиправні дії та/або брати участь у розблокуванні у разі блокування військових об'єктів Національної гвардії України, захоплення важливих об'єктів або місцевостей, що загрожує безпеці громадян і порушує нормальну діяльність органів державної влади та органів місцевого самоврядування

проводити обшук осіб, узятих під варту та/або засуджених до позбавлення волі на певний строк або до довічного позбавлення волі, військовополонених, огляд їхніх речей і вилучати заборонені речі, предмети і документи та передавати їх до уповноважених органів (осіб) у встановленому законом порядку. Особистий обшук проводиться особами однієї статі з особами, узятими під варту та/або засудженими до позбавлення волі на певний строк або до довічного позбавлення волі, з військовополоненими у порядку та на підставах, передбачених цим Законом та іншими законами України,

застосовувати заходи примусу, озброєння та бойову техніку, а також зберігати, носити і застосовувати спеціальні засоби та вогнепальну зброю (наразі цей пункт 7 ч. 1 ст. 13 закону про Нацгвардію звучить так: «на підставах, передбачених цим та іншими законами, застосовувати заходи фізичного впливу, а також зберігати, носити і застосовувати спеціальні засоби та зброю»).

Крім того, з перехідних положень закону про Нацгвардію буде виключено пункти 3-1 – 3-5, відповідно до яких зокрема встановлено, що військові частини (підрозділи) Національної гвардії України, що здійснюють функції з конвоювання осіб, узятих під варту та/або засуджених до позбавлення волі, до судів та відповідних установ виконання покарань, під час дії воєнного стану залишаються у підпорядкуванні Міністерства внутрішніх справ.

Передбачено, що цей Закон набирає чинності через 6 місяців з дня його опублікування.

Автор: Наталя Мамченко

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