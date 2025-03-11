Макрон проводить переговори з 34 міністрами оборони країн Європи та НАТО щодо гарантій безпеки для України

У зустрічі беруть участь керівники генеральних штабів із 34 країн, які готові сприяти забезпеченню гарантій безпеки для України.

Фото: news.sky.com

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У вівторок, 11 березня, президент Франції Еммануель Макрон проводить переговори з керівниками оборонних відомств із 30 країн Європи та НАТО, які готові зробити свій внесок у гарантії безпеки України, пише Sky News.

Зустріч проходить в Академії оборони при Військовій школі.

«Ця зустріч стосується нашого погляду в майбутнє та роздумів щодо того, якою має бути українська армія в майбутньому, тому що ми виходимо з принципу, що головною з можливих гарантій безпеки залишається саме українська армія», – так прокоментував важливість цієї розмови міністр збройних сил Себастьян Лекорню.

Як уточнив начальник Генерального штабу Збройних сил Франції генерал Тьєррі Буркар у соцмережі Х, у зустрічі беруть участь керівники генеральних штабів із 34 країн, які готові сприяти забезпеченню гарантій безпеки для України.

Серед них представники Албанії, Німеччини, Австралії, Австрії, Бельгії, Болгарії, Канади, Кіпру, Хорватії, Данії, Іспанії, Естонії, Фінляндії, Греції, Угорщини, Ісландії, Італії, Японії, Латвії, Литви, Люксембургу, Північної Македонії, Чорногорії, Норвегії, Нової Зеландії, Нідерландів, Польщі, Португалії, Чехії, Румунії, Словаччини, Словенії, Швеції та Туреччини.

Фото: news.sky.com

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