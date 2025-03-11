Практика судів
  1. У світі

Макрон проводить переговори з 34 міністрами оборони країн Європи та НАТО щодо гарантій безпеки для України

20:53, 11 березня 2025
У зустрічі беруть участь керівники генеральних штабів із 34 країн, які готові сприяти забезпеченню гарантій безпеки для України.
Макрон проводить переговори з 34 міністрами оборони країн Європи та НАТО щодо гарантій безпеки для України
Фото: news.sky.com
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У вівторок, 11 березня, президент Франції Еммануель Макрон проводить переговори з керівниками оборонних відомств із 30 країн Європи та НАТО, які готові зробити свій внесок у гарантії безпеки України, пише Sky News.

Зустріч проходить в Академії оборони при Військовій школі.

«Ця зустріч стосується нашого погляду в майбутнє та роздумів щодо того, якою має бути українська армія в майбутньому, тому що ми виходимо з принципу, що головною з можливих гарантій безпеки залишається саме українська армія», – так прокоментував важливість цієї розмови міністр збройних сил Себастьян Лекорню.

Як уточнив начальник Генерального штабу Збройних сил Франції генерал Тьєррі Буркар у соцмережі Х, у зустрічі беруть участь керівники генеральних штабів із 34 країн, які готові сприяти забезпеченню гарантій безпеки для України.

Серед них представники Албанії, Німеччини, Австралії, Австрії, Бельгії, Болгарії, Канади, Кіпру, Хорватії, Данії, Іспанії, Естонії, Фінляндії, Греції, Угорщини, Ісландії, Італії, Японії, Латвії, Литви, Люксембургу, Північної Македонії, Чорногорії, Норвегії, Нової Зеландії, Нідерландів, Польщі, Португалії, Чехії, Румунії, Словаччини, Словенії, Швеції та Туреччини.

Фото: news.sky.com

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

Україна війна Франція

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Україна готова зробити крок і на 30 днів спробувати встановити повне припинення вогню по всій лінії фронту – Володимир Зеленський

Володимир Зеленський вказав, що Україна сприймає пропозицію тимчасового припинення вогню по всій лінії фронту, і США мають переконати Росію зробити це.

США скасовують паузу в обміні розвідданими та відновлюють безпекову допомогу Україні – заява за результатами зустрічі делегацій США та України

В свою чергу, Україна готова прийняти пропозицію США щодо негайного запровадження 30-денного режиму припинення вогню – спільна заява за результатами зустрічі делегацій у Джидді.

Україна готова прийняти пропозицію США щодо негайного запровадження 30-денного режиму припинення вогню – спільна заява за результатами зустрічі делегацій

Цей режим припинення вогню може бути продовжений за взаємною згодою сторін, за умови прийняття та одночасного виконання РФ – спільна заява за підсумками зустрічі делегацій України та США у Джидді.

ВККС затвердить результати іспиту кандидатів в апеляційні суди з адміністративної спеціалізації 12 березня

Також будуть визначені результати практичного завдання 105 кандидатів на 67 посад суддів апеляційних адміністративних судів.

Штрафи від ТЦК можна буде сплатити у Резерв+ – Катерина Черногоренко пояснила, коли запрацює новий сервіс від Міноборони

Заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко пояснила, що після прийняття закону запрацює нова сервісна послуга, за якою можна буде заплатити штраф від ТЦК у застосунку Резерв+

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Наталія Федорова
    Наталія Федорова
    суддя Хмельницького апеляційного суду
  • Степан Шимків
    Степан Шимків
    суддя Рівненського апеляційного суду
  • Юрий Трясун
    Юрий Трясун
    член Етичної Ради