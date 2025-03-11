Практика судов
  1. В мире

Макрон проводит переговоры с 34 министрами обороны стран Европы и НАТО относительно гарантий безопасности Украине

20:53, 11 марта 2025
Во встрече принимают участие руководители генштабов из 34 стран, готовых содействовать обеспечению гарантий безопасности для Украины.
Макрон проводит переговоры с 34 министрами обороны стран Европы и НАТО относительно гарантий безопасности Украине
Фото: news.sky.com
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Во вторник, 11 марта, Президент Франции Эмманюэль Макрон проводит переговоры с руководителями оборонных ведомств из 30 стран Европы и НАТО, готовых внести свой вклад в гарантии безопасности Украины, пишет Sky News.

 Встреча проходит в Академии обороны при Военной школе.

«Эта встреча касается нашего взгляда вперед и мыслей относительно того, какой должна быть украинская армия в будущем, потому что мы исходим из принципа, что главной из возможных гарантий безопасности остается именно украинская армия», - так прокомментировал ранее во вторник важность этого разговора министр вооруженных сил Себастьян Лекорню.

Как уточнил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Франции генерал Тьерри Буркхард в соцсети Х, во встрече принимают участие руководители генштабов из 34 стран, готовых содействовать обеспечению гарантий безопасности для Украины.

Среди них представители Албании, Германии, Австралии, Австрии, Бельгии, Болгарии, Канады, Кипра, Хорватии, Дании, Испании, Эстонии, Финляндии, Греции, Венгрии, Исландии, Италии, Японии, Латвии, Литвы, Люксембурга, Республики Македонии, Черногории, Норвегии, Новой Зеландии, Нидерландов, Польши, Португалии, Чехии, Румынии, Словакии, Словении, Швеции и Турции.  

Фото: news.sky.com

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.  

Украина война Франция

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Украина готова сделать шаг и на 30 дней попытаться установить полное прекращение огня по всей линии фронта – Владимир Зеленский

Владимир Зеленский указал, что Украина воспринимает предложение временного прекращения огня по всей линии фронта, и США должны убедить Россию сделать это.

США отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют помощь в сфере безопасности Украине – заявление по итогам встречи делегаций США и Украины

В свою очередь, Украина готова принять предложение США о немедленном введении 30-дневного режима прекращения огня – совместное заявление по итогам встречи делегаций в Джидде.

Украина готова принять предложение США о немедленном введении 30-дневного режима прекращения огня – совместное заявление по итогам встречи делегаций

Этот режим прекращения огня может быть продлен по взаимному согласию сторон, при условии принятия и одновременного выполнения РФ – совместное заявление по итогам встречи делегаций Украины и США в Джидде.

ВККС утвердит результаты экзамена кандидатов в апелляционные суды административной специализации 12 марта

Также будут определены результаты практического задания 105 кандидатов на 67 должностей судей апелляционных административных судов.

Штрафы от ТЦК можно будет оплатить в Резерв+ – Катерина Черногоренко объяснила, когда заработает новый сервис от Минобороны

Заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Катерина Черногоренко объяснила, что после принятия закона заработает новая сервисная услуга, по которой можно будет оплатить штраф от ТЦК в приложении Резерв+.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Наталія Федорова
    Наталія Федорова
    суддя Хмельницького апеляційного суду
  • Степан Шимків
    Степан Шимків
    суддя Рівненського апеляційного суду
  • Юрий Трясун
    Юрий Трясун
    член Етичної Ради