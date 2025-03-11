Макрон проводит переговоры с 34 министрами обороны стран Европы и НАТО относительно гарантий безопасности Украине

Во встрече принимают участие руководители генштабов из 34 стран, готовых содействовать обеспечению гарантий безопасности для Украины.

Фото: news.sky.com

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Во вторник, 11 марта, Президент Франции Эмманюэль Макрон проводит переговоры с руководителями оборонных ведомств из 30 стран Европы и НАТО, готовых внести свой вклад в гарантии безопасности Украины, пишет Sky News.

Встреча проходит в Академии обороны при Военной школе.

«Эта встреча касается нашего взгляда вперед и мыслей относительно того, какой должна быть украинская армия в будущем, потому что мы исходим из принципа, что главной из возможных гарантий безопасности остается именно украинская армия», - так прокомментировал ранее во вторник важность этого разговора министр вооруженных сил Себастьян Лекорню.

Как уточнил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Франции генерал Тьерри Буркхард в соцсети Х, во встрече принимают участие руководители генштабов из 34 стран, готовых содействовать обеспечению гарантий безопасности для Украины.

Среди них представители Албании, Германии, Австралии, Австрии, Бельгии, Болгарии, Канады, Кипра, Хорватии, Дании, Испании, Эстонии, Финляндии, Греции, Венгрии, Исландии, Италии, Японии, Латвии, Литвы, Люксембурга, Республики Македонии, Черногории, Норвегии, Новой Зеландии, Нидерландов, Польши, Португалии, Чехии, Румынии, Словакии, Словении, Швеции и Турции.

Фото: news.sky.com

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