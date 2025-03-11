Украина готова сделать шаг и на 30 дней попытаться установить полное прекращение огня по всей линии фронта – Владимир Зеленский

Владимир Зеленский указал, что Украина воспринимает предложение временного прекращения огня по всей линии фронта, и США должны убедить Россию сделать это.

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Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал результаты встречи делегаций США и Украины.

«Только что был доклад нашей делегации о встрече с американской командой в Саудовской Аравии.

Большую часть дня сегодня продолжался разговор, и разговор был хорошим – конструктивным, наши команды успели обсудить много деталей.

Наша позиция абсолютно четкая: Украина стремится к миру с первой секунды войны, и мы хотим сделать все, чтобы мир был достигнут как можно скорее и надежно – так, чтобы войны больше не было.

Нашим, украинским предложением на эту встречу с американцами были три вещи: это тишина в небе – ракеты, бомбы и дальнобойные дроны, и тишина на море, и реальные меры установления доверия ко всей этой ситуации, в которой продолжается дипломатия, то есть прежде всего – это освобождение пленных – наших военных и гражданских – и возвращение украинских детей, которые были вывезены в Россию.

Американская сторона понимает наши аргументы, воспринимает наши предложения, я хочу поблагодарить Президента Трампа за конструктивность разговора наших команд.

И сегодня в разговоре было предложение именно американской стороны сделать первый шаг сразу дальше и на 30 дней попытаться установить полное прекращение огня, не только относительно ракет, дронов и бомб, не только в Черном море, а также по всей линии фронта.

Украина воспринимает это предложение, мы считаем это позитивным, мы готовы сделать такой шаг, и Соединенные Штаты Америки должны убедить Россию сделать это.

То есть мы соглашаемся, и если «русские» согласятся – в тот же самый момент тишина заработает.

Важным элементом разговора сегодня является готовность Америки возобновить оборонительную помощь Украине, также помощь разведданными.

Когда договоренности заработают, то в течение этих 30 дней тишины мы можем успеть подготовить с партнерами на уровне рабочих документов все аспекты для надежности мира и длительного гарантирования безопасности.

Украина готова к миру. Свою готовность прекращать войну или продолжать войну должны показать и в России. Настало время для полной правды» – отметил Зеленский.

Автор: Наталя Мамченко

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