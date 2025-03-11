На данный момент в вопросе мира в Украине мяч на стороне РФ, — Марко Рубио после встречи делегаций США и Украины

По словам Марко Рубио, США передадут РФ несколькими каналами предложения о прекращении огня в Украине.

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Государственный секретарь США Марко Рубио после переговоров с украинской делегацией во время визита в Джидду заявил, что теперь в вопросе мира в Украине мяч на стороне России.

«В ближайшие дни мы поговорим с россиянами», — сказал он.

По его словам, США передадут РФ несколькими каналами предложения о прекращении огня в Украине и надеются на положительный ответ.

В свою очередь, советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Волц заявил, что Украина разделяет видение президента США по вопросу мира.

«Сегодня мы сделали предложение, которое украинцы приняли, а именно: прекратить огонь и начать немедленные переговоры, чтобы положить конец этому конфликту таким образом, чтобы он был длительным и устойчивым», — сказал Волц.

Ранее Офис Президента Украины опубликовал совместное заявление по итогам встречи делегаций Украины и США в Джидде.

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