США отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют помощь в сфере безопасности Украине – заявление по итогам встречи делегаций США и Украины

В свою очередь, Украина готова принять предложение США о немедленном введении 30-дневного режима прекращения огня – совместное заявление по итогам встречи делегаций в Джидде.

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США немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют помощь в сфере безопасности Украине. Об этом говорится в совместном заявлении по итогам встречи делегаций Украины и США в Джидде, которое опубликовал Офис Президента.

Согласно ему, Украина также готова принять предложение США о немедленном введении временного 30-дневного режима прекращения огня. Он может быть продлен по взаимному согласию сторон, при условии принятия и одновременного выполнения РФ.

США доведут до сведения России, что «взаимность со стороны России является ключом к достижению мира».

«Обе делегации договорились определить состав своих переговорных групп и немедленно начать переговоры для достижения устойчивого мира, который будет обеспечивать долгосрочную безопасность Украины. США обязались обсудить эти конкретные предложения с представителями России. Украинская делегация в очередной раз подчеркнула, что европейские партнеры должны быть привлечены к мирному процессу» – говорится в заявлении.

Также в заявлении отмечено, что «в завершение президенты обеих стран договорились как можно скорее заключить всеобъемлющее соглашение о разработке критических минеральных ресурсов Украины, чтобы укрепить экономику Украины и гарантировать долгосрочное процветание и безопасность Украины».

Вместе с тем, следует отметить, что в встрече не принимали непосредственное участие президенты США и Украины.

Автор: Наталя Мамченко

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