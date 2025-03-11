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США скасовують паузу в обміні розвідданими та відновлюють безпекову допомогу Україні – заява за результатами зустрічі делегацій США та України

20:17, 11 березня 2025
В свою чергу, Україна готова прийняти пропозицію США щодо негайного запровадження 30-денного режиму припинення вогню – спільна заява за результатами зустрічі делегацій у Джидді.
США скасовують паузу в обміні розвідданими та відновлюють безпекову допомогу Україні – заява за результатами зустрічі делегацій США та України
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США негайно скасовують паузу в обміні розвідданими та відновлюють безпекову допомогу Україні. Про це йдеться у спільній заяві за підсумками зустрічі делегацій України та США у Джидді, яку опублікував Офіс Президента.

Відповідно до неї Україна також готова прийняти пропозицію США щодо негайного запровадження тимчасового 30-денного режиму припинення вогню. Він може бути продовжений за взаємною згодою сторін, за умови прийняття та одночасного виконання РФ.

США доведуть до відома Росії, що «взаємність з боку Росії є ключем до досягнення миру».

«Обидві делегації погодилися визначити склад своїх переговорних груп і негайно розпочати переговори для досягнення стійкого миру, який забезпечуватиме довгострокову безпеку України. США зобов’язалися обговорити ці конкретні пропозиції з представниками Росії. Українська делегація вкотре наголосила, що європейські партнери мають бути залучені до мирного процесу» – йдеться в заяві.

Також у заяві зазначено, що «насамкінець президенти обох країн домовилися якнайшвидше укласти всеосяжну угоду про розробку критичних мінеральних ресурсів України, щоб зміцнити економіку України та гарантувати довгострокове процвітання й безпеку України».

Разом з тим, слід зауважити, що у зустрічі не брали безпосередню участь президенти США та України.

Автор: Наталя Мамченко

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США Україна війна

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Україна готова прийняти пропозицію США щодо негайного запровадження 30-денного режиму припинення вогню – спільна заява за результатами зустрічі делегацій

Цей режим припинення вогню може бути продовжений за взаємною згодою сторін, за умови прийняття та одночасного виконання РФ – спільна заява за підсумками зустрічі делегацій України та США у Джидді.

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