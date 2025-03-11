Урсула фон дер Ляйен о встрече Украины и США: ЕС готов сыграть свою роль в будущих мирных переговорах

По словам Урсули фон дер Ляйен, ЕС готов в полной мере сыграть свою роль вместе со своими партнерами в будущих мирных переговорах

Фото: pap.pl

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Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС готов играть свою полноценную роль вместе со своими партнерами в будущих мирных переговорах по завершению войны в Украине.

«Мы приветствуем сегодняшние новости из Джидды о американо-украинских переговорах, включая предложение о соглашении о прекращении огня, возобновлении обмена разведданными и оказании помощи в сфере безопасности со стороны США.

Это позитивное развитие событий, которое может стать шагом к всеобъемлющему, справедливому и устойчивому миру для Украины.

Сейчас мяч на стороне России.

ЕС готов в полной мере сыграть свою роль вместе со своими партнерами в будущих мирных переговорах», — заявила она.

Ранее Офис Президента Украины опубликовал совместное заявление по итогам встречи делегаций Украины и США в Джидде.

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