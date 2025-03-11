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На следующей неделе Украина и США начнут обсуждать 30-дневное прекращение огня, — Андрей Ермак

21:41, 11 марта 2025
Андрей Ермак сообщил, что обсуждение технических аспектов прекращения огня начнется на следующей неделе.
На следующей неделе Украина и США начнут обсуждать 30-дневное прекращение огня, — Андрей Ермак
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Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», Офис Президента Украины опубликовал совместное заявление по итогам встречи делегаций Украины и США в Джидде. Согласно этому заявлению, Украина готова принять предложение США о немедленном введении временного 30-дневного режима прекращения огня.

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак сообщил, что на следующей неделе Украина и США на уровне команд начнут обсуждать 30-дневное прекращение огня. Об этом он заявил во время брифинга после переговоров делегаций.

«На следующей неделе мы договорились, что на техническом экспертном уровне команды начнут обсуждать прекращение огня на 30 дней», — сказал Ермак.

По его словам, все детали будут обнародованы.

Добавим, Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал результаты встречи делегаций США и Украины.

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США Украина война Андрей Ермак

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В свою очередь, Украина готова принять предложение США о немедленном введении 30-дневного режима прекращения огня – совместное заявление по итогам встречи делегаций в Джидде.

Украина готова принять предложение США о немедленном введении 30-дневного режима прекращения огня – совместное заявление по итогам встречи делегаций

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