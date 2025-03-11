Дональд Трамп анонсировал разговор с Путиным

Дональд Трамп обсудит с Путиным вопрос прекращения огня сроком на 30 дней.

Фото: bbc.co.uk

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Президент США Дональд Трамп прокомментировал согласие Украины на режим прекращения огня сроком на 30 дней.

По его словам, США проведут встречу с Россией 11 или 12 марта по этому же вопросу.

«Украина только что согласилась на прекращение огня. Теперь мы должны обратиться к России, и, надеюсь, президент Путин также согласится на это... Я поговорю с Владимиром Путиным, да... Надеюсь, он также согласится (на прекращение огня, - ред.), и я действительно думаю, что это будет 75% пути», — заявил президент США в комментарии журналистам.

Ранее Офис Президента Украины опубликовал совместное заявление по итогам встречи делегаций Украины и США в Джидде.

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