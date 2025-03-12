Вибори відбудуться після закінчення воєнного стану, ніхто нічого відтерміновувати не буде – Зеленський

Володимир Зеленський зазначив, що у разі оголошення тимчасового перемир'я буде готуватися план завершення війни, і після її завершення буде припинено воєнний стан – відповідно, після цього можуть відбутися вибори.

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Україна висловила готовність прийняти пропозицію США щодо запровадження 30-денного режиму припинення вогню. 30-денний режим припинення вогню між Україною та Російською Федерацією слугуватиме для підготовки плану щодо завершення війни. Після того, як вона завершиться, буде скасування воєнного стану і вибори. Такий план під час брифінгу повідомив Президент Володимир Зеленський.

Як зазначив глава країни, насамперед треба зосередитися на режимі припинення вогню.

За словами Президента, потрібно буде зрозуміти, чи будуть готові партнери до проведення моніторингу. Зокрема, від них буде потрібна технічна допомога.

«Спочатку нам потрібно зосередитись на тому, щоб була тиша — підготувати покроковий план закінчення війни з гарантіями безпеки. Якщо все це буде зроблено, то після цього буде знято воєнний стан і будуть вибори згідно з українським законодавством. Ніхто нічого спеціально відтерміновувати не буде», — вказав Володимир Зеленський.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що Верховна Рада проголосувала за заяву, що вибори мають відбутися після завершення війни, а сьогодні їх організувати неможливо.

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