Верховна Рада проголосувала за заяву, що вибори мають відбутися після завершення війни, а сьогодні їх організувати неможливо

У прийнятій постанові Верховна Рада констатує, що воєнний стан в Україні не дозволяє провести вибори згідно з Конституцією.

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Верховна Рада 25 лютого підтримала «Заяву Верховної Ради про підтримку демократії в Україні в умовах агресії російської федерації» у вигляді проекту постанови 13041. За – 268 депутатів.

Відповідно до постанови Верховна Рада наголосила, що «в Україні на сьогодні неможливо організувати вільні, прозорі та демократичні вибори із запрошенням міжнародних спостерігачів, які були б визнані такими міжнародною спільнотою».

Також Верховна Рада «констатує, що введений в умовах повномасштабного вторгнення російської федерації воєнний стан в Україні не дозволяє провести вибори згідно з Конституцією України».

Разом з тим, як зазначено у постанові, «український народ єдиний у тому, що такі вибори мають відбутися після завершення війни, Верховна Рада України від імені Українського народу заявляє, що Україна як демократична країна, щойно на її території буде забезпечено всеохоплюючий, справедливий і сталий мир, за рішенням Парламенту України оголосить проведення виборів Президента України і забезпечить їх проведення відповідно до всіх міжнародних виборчих стандартів».

Крім того, цією постановою «Верховна Рада України вкотре нагадує, що Президент України Володимир Зеленський обраний на вільних, прозорих, демократичних виборах. Його мандат не ставиться під сумнів Українським народом та Верховною Радою України, Парламент України акцентує увагу на необхідності дотримання передбаченого законами України принципу інституційної безперервності влади, особливо в умовах дії правового режиму воєнного стану, та наголошує, що Президент України Володимир Зеленський повинен виконувати свої повноваження до вступу на пост новообраного Президента України згідно із частиною першою статті 108 Конституції України».

Нагадаємо, що 24 лютого парламент не знайшов необхідної кількості голосів для прийняття постанови з аналогічним змістом.

Автор: Наталя Мамченко

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