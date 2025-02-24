Верховна Рада провалила голосування за заяву про підтримку демократії в Україні

За заяву Верховної Ради про підтримку демократії в Україні проголосувало 218 депутатів.

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Під час засідання Верховної Ради 24 лютого була винесена на голосування заява Верховної Ради України про підтримку демократії в Україні в умовах агресії РФ. Але вона не набрала необхідної кількості голосів. За підтримку відповідного проекту постанови 13039 проголосувало 218 народних депутатів.

У цій заяві пропонувалося зауважити, що парламент України акцентує увагу на необхідності дотримання передбаченого законами України принципу інституційної безперервності влади, особливо в умовах дії правового режиму воєнного стану.

Також Верховна Рада планувала закликати міжнародне співтовариство об’єднати зусилля з метою досягнення спільної перемоги, припинення збройної агресії і встановлення всеохоплюючого, справедливого і сталого миру для України.

Разом з тим, було підтримано постанову 13038 про звернення Верховної Ради України до парламентів та урядів іноземних держав, міжнародних організацій та їхніх міжпарламентських асамблей у зв’язку з третіми роковинами з початку повномасштабного збройного вторгнення.

Нагадаємо, народні депутати розпочали засідання з виконання духовного гімну через встановлений раніше Національний день молитви. У залі були присутні єврокомісари.

Також 24 лютого у Києві проходить саміт за участі провідних європейських лідерів.

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