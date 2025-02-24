Народні депутати розпочали засідання з виконання духовного гімну через встановлений раніше Національний день молитви

Верховна Рада 24 лютого відповідно до прийнятої постанови виконала духовний гімн України «Боже великий, єдиний».

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Народні депутати 24 лютого перед початком пленарного засідання виконали духовний гімн України «Боже великий, єдиний».

Нагадаємо, Верховна Рада 12 лютого прийняла постанову 12412 про встановлення Національного дня молитви. Ініціаторами виступили народні депутати на чолі з очільником фракції «Слуга народу» Давидом Арахамією.

Відповідно до установлено в Україні Національний день молитви, який відзначатимуть щорічно 24 лютого.

Також у Національний день молитви парламент має забезпечувати проведення засідання Верховної Ради, яке починається виконанням духовного гімну України «Боже великий, єдиний».

Зазначимо, що на засіданні Верховної Ради присутні єврокомісари та Рада церков.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.