Народные депутаты начали заседание с исполнения духовного гимна ввиду установленного ранее Национального дня молитвы

Верховная Рада 24 февраля в соответствии с принятым постановлением исполнила духовный гимн Украины «Боже великий, единый».

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Народные депутаты 24 февраля перед началом пленарного заседания исполнили духовный гимн Украины «Боже великий, единый».

Напомним, Верховная Рада 12 февраля приняла постановление 12412 об установлении Национального дня молитвы. Инициаторами выступили народные депутаты во главе с главой фракции «Слуга народа» Давидом Арахамией.

В соответствии с установленным в Украине Национальным днем ​​молитвы, который будет отмечаться ежегодно 24 февраля.

Также в Национальный день молитвы парламент должен обеспечивать проведение заседания Верховной Рады, которое начинается исполнением духовного гимна Украины «Боже великий, единый».

Отметим, что на заседании Верховной Рады присутствуют еврокомиссары и Совет Церквей.

Автор: Наталя Мамченко

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