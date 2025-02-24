Дело относительно пыток и убийств в Божковской колонии направили в суд

Новоприбывшим угрожали и били до тех пор, пока не ломали их волю и не заставляли безоговорочно выполнять какие-либо указания администрации учреждения.

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В Государственном бюро расследований сообщили о завершении расследования уголовного производства относительно организованной группы, подозреваемой в пытках и убийствах заключенных в Государственном учреждении «Божковская исправительная колония (№16)». Обвинительный акт уже направили в суд.

Как указывают в ГБР, весной 2024 года Бюро разоблачило масштабную систему пыток заключенных в Божковской колонии.

«В ходе кропотливой работы следователям удалось доказать не только факты издевательств и избиений, но и фактического убийства заключенных, когда жестокость пыток повлекла за собой смерть заключенных. Следствие установило, что жертвами преступников были почти все, кто впервые попадал туда. Задокументирован факт смерти одного из заключенных от полученных телесных повреждений. Новоприбывшим угрожали и били до тех пор, пока не ломали их волю и не заставляли безоговорочно выполнять какие-либо указания администрации учреждения», - пишут в ГБР.

В Бюро рассказывают, что следствие установило, что с момента прибытия в колонию каждый из осужденных проходил жесткую процедуру приемки, во время которой новоприбывших осужденных заставляли убирать пол, снимая указанный процесс на видеокамеру, а в случае отказа к нему применялись пытки: били руками, ногами, резиновыми дубинками, палками в разные части тела, выкручивали руки и т.д. Среди прочего, например, задокументирован факт нанесения более 200 ударов одному из осужденных.

Пять должностных лиц Государственного учреждения «Божковская исправительная колония (№16)» обвиняются по ч. 3 ст. 28 УК Украины (организованная группа), ч. 2 статьи 127 (пытки), руководитель организованной группы дополнительно обвиняется по части второй статьи 121 УК Украины (преднамеренное тяжкое телесное повреждение).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

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