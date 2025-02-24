Справу щодо катувань та вбивств у Божковській колонії направили до суду

Новоприбулим погрожували та били до тих пір, поки не ламали їхню волю й не змушували беззаперечно виконувати будь-які вказівки адміністрації установи.

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У Державному бюро розслідувань повідомили про завершення розслідування кримінального провадження стосовно організованої групи, яка катувала, а й вбивала ув’язнених у Державній установі «Божковська виправна колонія (№16)». Обвинувальний акт уже скерували до суду.

Як вказують у ДБР, навесні 2024 року Бюро викрило масштабну систему катування в’язнів у Божковській колонії.

«У ході кропіткої роботи слідчим вдалось довести не лише факти знущань та побиття, але й фактичного вбивства ув’язнених, коли жорстокість катувань спричиняла смерть увʼязнених. Слідство встановило, що жертвами злочинців були майже всі, хто вперше туди потрапляв. Задокументовано факт смерті одного з ув’язнених від отриманих тілесних ушкоджень. Новоприбулим погрожували та били до тих пір, поки не ламали їхню волю й не змушували беззаперечно виконувати будь-які вказівки адміністрації установи», - пишуть у ДБР.

У Бюро розповідають, що слідство встановило, що з моменту прибуття до колонії кожен із засуджених проходив жорстку процедуру приймання, під час якої новоприбулих засуджених змушували прибирати підлогу, знімаючи вказаний процес на відеокамеру, а у разі відмови до нього застосовувалися тортури: били руками, ногами, гумовими кийками, палицями у різні частини тіла, викручували руки тощо. Серед іншого, наприклад задокументовано факт нанесення понад 200 ударів одному із засуджених.

П’ять службових осіб Державної установи «Божковська виправна колонія (№16)» обвинувачуються за ч. 3 ст. 28 КК України (організована група), ч. 2 статті 127 (катування), керівник організованої групи додатково обвинувачується за частиною другою статті 121 КК України (умисне тяжке тілесне ушкодження).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

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