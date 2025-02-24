Я пропоную 1 січня 2030 року як дату вступу України до ЄС – президент Литви Гітанас Науседа.

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Під час саміту за участі європейських лідерів та Президента Володимира Зеленського під назвою «Підтримуй Україну» SupportUkraine 24 лютого Президент Литви Гітанас Науседа запропонував прискорити вступ України до ЄС і призначити дату – 1 січня 2030 року.

«Дозвольте нам прискорити вступ України до ЄС. Я пропоную дату – 1 січня 2030 року. І відкриття перших переговорів, першого кластеру, можна зробити вже незабаром.

Давайте зробимо шлях України до ЄС невідворотним», зазначив він.

Також він вказав, що членство НАТО «це найкращий і найбільш ефективний, і довгостроковий, і найбільш дешевий варіант. Цей варіант має лишатися на столі, щоб посилити позицію України за столом переговорів», вважає Литви Гітанас Науседа.

Нагадаємо, у Києві 24 лютого почався саміт за участі європейських лідерів та Президента Володимира Зеленського під назвою «Підтримуй Україну».

Автор: Наталя Мамченко

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