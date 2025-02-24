У Києві чоловік влаштував стрілянину у парку — йому загрожує до семи років за ґратами

Дебошир почав стріляти в бік працівників муніципальної охорони, але вони змогли його зупинити та забрати зброю.

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У Києві правоохоронці повідомили про підозру 46-річному мешканцю Сумщини, який вчинив стрілянину в парку Партизанської слави. Про це повідомляє столична поліція.

Так, під час патрулювання території парку працівники «Муніципальної охорони» почули постріли.

Вони виявили чоловіка, який безпричинно почав стріляти в їх бік з невідомого пристрою та сховався за деревами. Муніципали обеззброїли та затримали стрілка, який перебував у неадекватному стані та агресивно поводився.

Затриманим виявився 46-річний мешканець Сумщини, який тимчасово винаймає житло у столиці. Поліцейські вилучили у порушника револьвер іноземного виробництва із ознаками переробки та набоями, а також затримали його у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу.

Мотиви свого вчинку чоловік пояснити не зміг.

Слідчі, за процесуального керівництва Дарницької окружної прокуратури повідомили фігурантові про підозру за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство, вчинене із застосуванням вогнепальної зброї. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.

На час слідства фігурант перебуватиме під вартою.

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