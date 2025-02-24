В Киеве мужчина устроил стрельбу в парке — ему грозит до семи лет за решеткой

Дебошир начал стрелять в сторону работников муниципальной охраны, но они смогли остановить его и забрать оружие.

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В Киеве правоохранители сообщили о подозрении 46-летнему жителю Сумщины, устроившему стрельбу в парке Партизанской славы. Об этом сообщает столичная полиция.

Так, при патрулировании территории парка работники «Муниципальной охраны» услышали выстрелы.

Они обнаружили мужчину, который беспричинно начал стрелять в их сторону из неизвестного устройства и скрылся за деревьями. Муниципалы обезоружили и задержали стрелка, который находился в неадекватном состоянии и агрессивно вел себя.

Задержанным оказался 46-летний житель Сумщины, временно нанимающий жилье в столице. Полицейские изъяли у нарушителя револьвер иностранного производства с признаками переработки и зарядами, а также задержали его в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса.

Мотивы своего поступка мужчина объяснить не смог.

Следователи, при процессуальном руководстве Дарницкой окружной прокуратуры сообщили фигуранту о подозрении по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины – хулиганство, совершенное с применением огнестрельного оружия. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

На время следствия фигурант будет находиться под стражей.

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