В Киеве начался саммит с участием европейских лидеров и Владимира Зеленского, видео

24 февраля проходит пленарное заседание «Поддерживай Украину».

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В Киеве 24 февраля начался саммит с участием европейских лидеров и Президента Владимира Зеленского под названием «Поддерживай Украину» SupportUkraine.

По словам Зеленского, Украина должна быть вместе с Европой за столом переговоров. «Украина, Европа вместе с Америкой должны быть за столом переговоров. А завершение войны должно начинаться с возобновления доверия к ситуации. И сейчас таким шагом должно стать освобождение пленных», подчеркнул он.

«Украина заслуживает не только членства в ЕС, но и гарантий безопасности, которые дает НАТО. И если членство в НАТО останется закрытым, то не будет другого пути, чем строить НАТО в Украине», отметил Президент.

Автор: Наталя Мамченко

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