В Киеве два микрорайона остались без отопления из-за повреждения теплосети

На Теремках и проспекте Голосеевском произошло повреждение теплосети.

Источник фото: КП «Киевтеплоэнерго»

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В Киеве ночью на проспекте Академика Глушкова в Голосеевском районе специалисты обнаружили повреждение трубопровода магистральной теплосети, которое произошло без утечки теплоносителя на поверхность.

Как сообщили в коммунальном предприятии «Киевтеплоэнерго», были начаты ремонтные работы из-за того на время их выполнения приостановят теплоснабжение потребителям тепловой энергии в микрорайонах Теремки-1, Теремки-2 и частично на проспекте Голосеевском: в 176 жилых домах, 2 поликлиниках и 18 учебных заведениях.

Ремонтные работы планируют завершить в течение суток.

После этого начнется подача теплоносителя.

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