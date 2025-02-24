В Киев прибыл бывший премьер-министр Британии Борис Джонсон

Джонсон стал одним из первых политиков, поддержавших Украину в начале полномасштабного вторжения РФ.

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24 февраля в третью годовщину полномасштабного вторжения РФ в Украину в Киев прибывают иностранные делегации. В частности, уже известно о прибытии президентки Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляен, главы Евросовета Антониу Кошты, лидеров Канады, государств Балтии, стран Северной Европы и Испании.

Также в Киев прибыл бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

«Я горжусь тем, что нахожусь здесь, в Киеве, в третью годовщину вторжения Путина. Я поздравляю неизменный героизм украинского народа в противостоянии гнусному акту неспровоцированной агрессии и категорически отвергаю странную ложь, которая сейчас распространяется по происхождению той войны», – сообщил экс-глава британского правительства в соцсети X.

Джонсон призвал людей сохранять хладнокровие и смотреть на факты дальнейшей поддержки Украины США под руководством Дональда Трампа.

Он подчеркнул, что по-прежнему убежден, что у Украины будет большое будущее как свободная, суверенная и независимая нация.

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