До Києва прибув колишній премʼєр-міністр Британії Борис Джонсон

Джонсон став одним із перших політиків, хто підтримав Україну на початку повномасштабного вторгнення РФ.

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24 лютого у треті роковини повномасштабного вторгнення РФ в Україну до Києва прибувають іноземні делегації. Зокрема, вже відомо про прибуття президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, голови Євроради Антоніу Кошти, лідерів Канади, держав Балтії, країн Північної Європи та Іспанії.

Також до Києва прибув колишній премʼєр-міністр Великої Британії Борис Джонсон.

«Я пишаюся тим, що перебуваю тут, у Києві, у третю річницю вторгнення Путіна. Я вітаю незмінний героїзм українського народу у протистоянні мерзенному акту неспровокованої агресії та категорично відкидаю дивну неправду, яка зараз поширюється щодо походження тієї війни», – повідомив ексочільник британського уряду у соцмережі X.

Джонсон закликав людей зберігати холоднокровність і дивитися на факти подальшої підтримки України США під керівництвом Дональда Трампа.

Він наголосив, що, як і раніше, переконаний, що Україна матиме велике майбутнє як вільна, суверенна та незалежна нація.

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