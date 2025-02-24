Єврокомісія запропонувала новий пакет для повної інтеграції України в енергоринок ЄС

Європейська комісія запропонувала Україні новий пакет підтримки для забезпечення безпеки її енергетичної системи та забезпечення її повної інтеграції в європейський енергетичний ринок. Про це повідомила пресслужба ЄК.
Зокрема, цей пакет забезпечить повне сполучення ринку електроенергії України з ЄС, а також подальшу інтеграцію в газовий сектор ЄС. «Це також підвищить безпеку постачання в Україні та стійкість її енергетичної системи завдяки значному прискоренню внутрішнього виробництва електроенергії з відновлюваних джерел», - зазначається в пресрелізі.
В ЄК зазначили, що цей пакет дозволить повністю з’єднати ринок електроенергії України з ЄС до початку 2027 року разом з Молдовою, а також подальшу інтеграцію в газовий сектор ЄС за умови, що Україна «значно прискорить необхідні ринкові реформи».
«Це також посилить безпеку постачання в Україні та регіоні загалом, оскільки Комісія допомагатиме з необхідними закупівлями газу. Важливо те, що завдяки значному прискоренню внутрішнього виробництва електроенергії з відновлюваних джерел, цей пакет підвищить загальну стійкість української енергетичної системи», - стверджується в пресрелізі.
Повідрмляється, що повна інтеграція України в енергетичний ринок ЄС буде частиною загальних гарантій безпеки, які ЄС може надати, а також ефективною попередньою умовою для реконструкції, оскільки енергетична безпека є ключовою для забезпечення потоку інвестицій по всій країні.
Коментуючи запропонований пакет, Урсула фон дер Ляєн сказала: «Протягом трьох років Росія намагалася занурити Україну в темряву, невпинно атакуючи енергетичну інфраструктуру. Це потрібно припинити назавжди. Завдяки пакету, який ми пропонуємо сьогодні, Європа забезпечить Україні стійку, безпечну та конкурентоспроможну енергетичну систему. Більше відновлюваної енергії та повна інтеграція енергетичних ринків сприятиме більшій енергетичній безпеці як для України, так і для Європейського Союзу».
Пакет енергетичної безпеки та інтеграції для України
Пакет, який пропонується сьогодні в Києві, складається з:
Ці нові заходи базуватимуться на підтримці ЄС у розмірі понад 2 мільярди євро, наданій протягом останніх трьох років для підвищення стійкості енергетичної системи України та гарантування доступу людей до енергії. Підтримка надаватиметься в основному через Фонд енергетичної підтримки України, Механізм цивільного захисту ЄС, а також гуманітарну допомогу та надходження від заморожених російських активів.
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