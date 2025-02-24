Київ огорнув густий смог — повітря забруднене та відчувається запах гару, відео

Мешканці лівого берега скаржаться на сильний запах гару.

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Як повідомляла «Судово-юридична газета», у Києві 24 лютого утримується високий рівень забрудненості повітря.

У мережі поширюють відео, на яких видно, що над столицею нависає смог.

Мешканці лівого берега скаржаться на сильний запах гару.

За версією сервісу IQair, українська столиця наразі посідає 5 місце міст із найзабрудненішим повітрям. Ще о 9:00 Київ був на 6 місці.

Раніше у КМДА вказували, що ймовірною причиною погіршення стану повітря є накопичення завислих речовин (пилу).

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