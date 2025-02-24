Киев окутал густой смог — воздух загрязнен и чувствуется запах гари, видео

Жители левого берега жалуются на сильный запах гари.

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Как сообщала «Судебно-юридическая газета», в Киеве 24 февраля удерживается высокий уровень загрязненности воздуха.

В сети распространяют видео, где видно, что над столицей нависает смог.

Жители левого берега жалуются на сильный запах гари.

По версии сервиса IQair, украинская столица занимает 5 место городов с самым загрязненным воздухом. Еще в 9:00 Киев был на 6 месте.

Ранее в КГГА указывали, что вероятной причиной ухудшения состояния воздуха является накопление взвешенных веществ (пыли).

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