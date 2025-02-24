В Виннице в школах из-за гриппа и ОРВИ продолжили дистанционное обучение

Школьники Винницкой городской территориальной громады продолжат обучение в онлайн-формате.

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В школах Винницы из-за ситуации с заболеваемостью на грипп и ОРВИ дистанционное обучение продлили до 26 февраля. Об этом сообщила директор департамента образования Винницкого городского совета Оксана Яценко, пишет Укринформ.

«С понедельника по среду, 24-26 февраля, все школьники Винницкой городской территориальной громады продолжат обучение в онлайн-формате. Мы его продолжаем, чтобы минимизировать риски для здоровья детей в условиях роста заболеваемости на грипп и ОРВИ», – сообщила Яценко.

Как указала должностница, это решение касается не только общеобразовательных школ, но и заведений внешкольного и внешкольного художественного образования всех форм собственности.

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