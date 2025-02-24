Избран председатель Сарненского районного суда Ровенской области

Суд возглавил Игорь Довгий.

Здание Сарненского районного суда Ровенской области, источник - Судебная власть

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В Сарненском районном суде Ровенской области состоялось собрание судей, во время которого был избран председатель суда.

Согласно решению, председателем суда избран Довгий Игорь Иванович.

Согласно Закону Украины «О судоустройстве и статусе судей», председатель суда избирается на должность сроком на три года, но не более чем на срок полномочий судьи.

Напомним, избрали главу Светловодского горрайонного суда Кировоградской области.

Кроме того, избраны председатели Ивано-Франковского апелляционного суда и Млиновского районного суда Ровенской области.

Еще был избран председатель Дунаевецкого райсуда Хмельницкой области.

Также избрали председателя Городнянского районного суда Черниговской области.

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