Обрано голову Сарненського районного суду Рівненської області

Суд очолив Ігор Довгий.

Будівля Сарненського районного суду Рівненської області, джерело - Судова влада

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У Сарненському районному суді Рівненської області відбулись збори суддів, під час яких було обрано голову суду.

Згідно з рішенням, головою суду обрано Довгого Ігоря Івановича.

Відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» голова суду обирається на посаду строком на три роки, але не більше як на строк повноважень судді.

Нагадаємо, обрали голову Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області.

Крім цього, обрано голів Івано-Франківського апеляційного суду та Млинівського районного суду Рівненської області.

Ще було обрано голову Дунаєвецького райсуду Хмельницької області.

Також обрали голову Городнянського районного суду Чернігівської області.

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