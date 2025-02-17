Обрали голову Городнянського районного суду Чернігівської області

Суд очолила Наталя Карпинська.

Фото: Городнянський районний суд Чернігівської області

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У Городнянському районному суді Чернігівської області відбулися збори суддів, на поряд денний яких було винесено питання щодо обрання голови суду. Про це повідомляє пресслужба судової установи.

За результатами таємного голосування головою Городнянського районного суду Чернігівської області обрано суддю Наталю Карпинську строком на 3 роки з 14 лютого 2025 року по 13 лютого 2028 року.

Нагадаємо, обрали голову Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області.

Крім цього, обрано голів Івано-Франківського апеляційного суду та Млинівського районного суду Рівненської області.

Ще було обрано голову Дунаєвецького райсуду Хмельницької області.

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