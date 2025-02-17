Избрали председателя Городнянского районного суда Черниговской области

Суд возглавила Наталья Карпинская.

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В Городнянском районном суде Черниговской области состоялось собрание судей, на повестку дня которого был вынесен вопрос об избрании председателя суда. Об этом сообщает пресс-служба судебного учреждения.

По результатам тайного голосования председателем Городнянского районного суда Черниговской области избрана судья Наталья Карпинская сроком на 3 года с 14 февраля 2025 года по 13 февраля 2028 года.

Напомним, избрали главу Светловодского горрайонного суда Кировоградской области.

Кроме того, избраны председатели Ивано-Франковского апелляционного суда и Млиновского районного суда Ровенской области.

Еще был избран председатель Дунаевецкого райсуда Хмельницкой области.

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