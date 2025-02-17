Сведения об инвалидности будут отображаться в Реестре «Оберег» автоматически — Кабмин внес изменения

В случае внесения в Реестр «Оберег» сведений о наличии у лица инвалидности, таких лиц на военно-врачебную комиссию для прохождения медицинского осмотра не направляют.

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Сведения о наличии у лица инвалидности будут включаться в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов «Оберег» автоматически – путем информационного обмена по запросу лица через электронный кабинет призывника, военнообязанного, резервиста в Резерв+ с последующим отображением таких сведений в военно-учетном документе в электронной форме. Это предусматривают изменения в Порядок реализации экспериментального проекта по автоматической верификации и проверке сведений о призывниках, военнообязанных и резервистах №932, которые Кабмин внес постановлением от 14 февраля 2025 года №163.

В случае внесения в Реестр «Оберег» сведений о наличии у лица инвалидности, таких лиц на военно-врачебную комиссию для прохождения медицинского осмотра не направляют.

Изменениями от 14 февраля в п. 8 Порядка №932 будет предусмотрено, что лица с инвалидностью или граждане, имеющие тяжелые перинатальные поражения нервной системы, тяжелые врожденные пороки развития, редкие орфанные заболевания, онкологические, онкогематологические заболевания, детский церебральный паралич, тяжелые психические расстройства острые или хронические заболевания почек IV степени, получившие тяжелую травму, требующие трансплантации органа, требующие паллиативной помощи, но которым не установлена ​​инвалидность, по собственному желанию (в соответствующих случаях от их имени их родители (усыновители), опекуны, попечители и другие законные представители) подают на рассмотрение ВЛК районного (городского) ТЦК документ, подтверждающий наличие соответствующего состояния (заболевания), изданный в установленном порядке по форме первичной учетной документации № 080-3/о, или документы, подтверждающие инвалидность (для детей с инвалидностью — медицинское заключение о ребенке с инвалидностью в возрасте до 18 лет по форме, утвержденной Минздравом, или его дубликат, выданный учреждением здравоохранения, или удостоверение или другой документ, подтверждающий назначение на такого ребенка социальной помощи в соответствии с Законами «О государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью»; для совершеннолетних лиц с инвалидностью – справку к акту осмотра медико-социальной экспертной комиссией по форме, утвержденной Минздравом, или выписку из решения экспертной команды по оценке повседневного функционирования лица, или пенсионное удостоверение или удостоверение, подтверждающее назначение социальной помощи в соответствии с Законами «О государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью», «О государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью», в которых указана группа и причина инвалидности, или справку для получения льгот лицами с инвалидностью, не имеющими права на пенсию или социальную помощь, по форме, утвержденной Минсоцполитики).

Вместо оригиналов указанных документов могут быть представлены их копии при предъявлении оригиналов таких документов (кроме представления дубликата медицинского заключения о ребенке с инвалидностью в возрасте до 18 лет).

Копии документов (кроме медицинских документов) могут быть заверены собственной подписью подающего их лица. Оригиналы документов после сверки с их копиями возвращаются лицу, подающему такие документы.

Постановление военно-врачебной комиссии принимается без присутствия лица и без проведения медицинского осмотра на основе поданных документов и/или данных, имеющихся в электронной системе здравоохранения, доступ к которым получен в соответствии с законодательством, и других информационных систем, реестров и баз (банков) данных в соответствии со статьей 14 Закона «О Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов».

Сведения о наличии инвалидности могут вноситься в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов путем электронного информационного взаимодействия между информационно-коммуникационными системами по запросу лица с инвалидностью через электронный кабинет призывника, военнообязанного, резервиста.

При наличии технической возможности обмен сведениями об установлении, изменении группы инвалидности (в частности, группу инвалидности, причину и срок, на который установлена ​​инвалидность) осуществляется в порядке электронного информационного взаимодействия между Единой информационной системой социальной сферы и Реестром «Оберег».

Лица, относительно которых путем электронного информационного взаимодействия получена информация об имеющейся инвалидности, не подлежат направлению на ВЛК для прохождения медицинского осмотра, в частности, с целью взятия на военный учет мужчин.

Взятие на военный учет мужчин 18-25 лет, сведения о которых переданы в Реестр «Оберег» с учетом требований пунктов 9-17 настоящего Порядка, производится без направления я на ВЛК для прохождения медицинского осмотра, кроме случаев, предусмотренных вышеуказанным пунктом 8 настоящего Порядка.

В перечне сведений о мужчинах 16-60 лет, подлежащих внесению в Реестр «Оберег», указываются также сведения об установлении, изменении группы инвалидности (в частности, группа инвалидности, причина и срок, на который установлена ​​инвалидность).

Военно-учетный документ в электронной форме содержит сведения об установлении, изменении группы инвалидности (в частности, группу инвалидности, причину и срок, на который установлена ​​инвалидность).

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», изменениями от 14 февраля также предусмотрено, что о гражданах Украины мужского пола в возрасте от 25 до 60 лет, которые обратились в обособленное подразделение до 24 апреля 2024 г. (включительно) для оформления паспорта гражданина Украины, паспорта гражданина Украины для выезда за границу и их не получили, Государственная миграционная служба единовременно сформирует перечень сведений и передаст их Минобороны для внесения сведений в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов «Оберег».

Автор: Наталя Мамченко

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