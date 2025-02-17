Відомості про інвалідність будуть відображатися в Реєстрі «Оберіг» автоматично — Кабмін вніс зміни

У разі внесення до Реєстру «Оберіг» відомостей про наявність у особи інвалідності, таких осіб на військово-лікарську комісію для проходження медичного огляду не направляють.

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Відомості про наявність у особи інвалідності будуть включатися до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів «Оберіг» автоматично – шляхом інформаційного обміну за запитом особи через електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного, резервіста у Резерв+, з подальшим відображенням таких відомостей у військово-обліковому документі в електронній формі. Це передбачають зміни до Порядку реалізації експериментального проекту з автоматичної верифікації та перевірки відомостей про призовників, військовозобов’язаних та резервістів №932, які Кабмін вніс постановою від 14 лютого 2025 року №163.

У разі внесення до Реєстру «Оберіг» відомостей про наявність у особи інвалідності, таких осіб на військово-лікарську комісію для проходження медичного огляду не направляють.

Змінами від 14 лютого у п. 8 Порядку №932 буде передбачено, що особи з інвалідністю, або громадяни, які мають тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, отримали тяжку травму, потребують трансплантації органа, потребують паліативної допомоги, але яким не встановлено інвалідність, за власним бажанням (у відповідних випадках від їхнього імені їхні батьки (усиновлювачі), опікуни, піклувальники та інші законні представники) подають на розгляд ВЛК районного (міського) ТЦК документ, що підтверджує наявність відповідного стану (захворювання), виданий в установленому порядку за формою первинної облікової документації № 080-3/о, або документи, що підтверджують інвалідність (для дітей з інвалідністю — медичний висновок про дитину з інвалідністю віком до 18 років за формою, затвердженою МОЗ , або його дублікат, виданий закладом охорони здоров’я, чи посвідчення або інший документ, що підтверджує призначення на таку дитину соціальної допомоги відповідно до Законів «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю»; для повнолітніх осіб з інвалідністю — довідку до акта огляду медико-соціальною експертною комісією за формою, затвердженою МОЗ, або витяг з рішення експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи, або пенсійне посвідчення чи посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги відповідно до Законів «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю», «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю», в яких зазначено групу та причину інвалідності, або довідку для отримання пільг особами з інвалідністю, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу, за формою, затвердженою Мінсоцполітики).

Замість оригіналів зазначених документів можуть бути подані їх копії за умови пред’явлення оригіналів таких документів (крім подання дубліката медичного висновку про дитину з інвалідністю віком до 18 років).

Копії документів (крім медичних документів) можуть бути засвідчені власним підписом особи, яка їх подає. Оригінали документів після звіряння з їх копіями повертаються особі, яка подає такі документи.

Постанова військово-лікарської комісії приймається без присутності особи та без проведення медичного огляду на основі поданих документів та/або даних, наявних в електронній системі охорони здоров’я, доступ до яких отримано відповідно до законодавства, та інших інформаційних систем, реєстрів та баз (банків) даних відповідно до статті 14 Закону «Про Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов’язаних та резервістів».

Відомості про наявність інвалідності можуть вноситися до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів шляхом електронної інформаційної взаємодії між інформаційно-комунікаційними системами за запитом особи з інвалідністю через електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного, резервіста.

За наявності технічної можливості обмін відомостями про встановлення, зміну групи інвалідності (зокрема групу інвалідності, причину та строк, на який встановлено інвалідність) здійснюється в порядку електронної інформаційної взаємодії між Єдиною інформаційною системою соціальної сфери та Реєстром «Оберіг».

Особи, щодо яких шляхом електронної інформаційної взаємодії отримана інформація про наявну інвалідність, не підлягають направленню на ВЛК для проходження медичного огляду, зокрема з метою взяття на військовий облік чоловіків.

Взяття на військовий облік чоловіків 18-25 років, відомості про яких передано в Реєстр «Оберіг» з урахуванням вимог пунктів 9-17 цього Порядку, проводиться без направлення на ВЛК для проходження медичного огляду, крім випадків, передбачених згаданим вище пунктом 8 цього Порядку.

У переліку відомостей про чоловіків 16-60 років, які підлягають внесенню до Реєстру «Оберіг», зазначаються також відомості про встановлення, зміну групи інвалідності (зокрема групу інвалідності, причину та строк, на який встановлено інвалідність).

Військово-обліковий документ в електронній формі містить відомості про встановлення, зміну групи інвалідності (зокрема групу інвалідності, причину та строк, на який встановлено інвалідність).

Як раніше писала «Судово-юридична газета», змінами від 14 лютого також передбачено, стосовно громадян України чоловічої статі віком від 25 до 60 років, які звернулися до відокремленого підрозділу до 24 квітня 2024 р. (включно) для оформлення паспорта громадянина України, паспорта громадянина України для виїзду за кордон та їх не отримали, Державна міграційна служба одноразово сформує перелік відомостей та передасть їх Міноборони для внесення відомостей до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів «Оберіг».

Автор: Наталя Мамченко

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