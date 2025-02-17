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У Міноборони назвали топ-5 популярних напрямів вакансій у Резерв+

12:02, 17 лютого 2025
Які військові професії найчастіше обирають охочі приєднатися до Сил оборони через сервіс рекрутингу у застосунку Резерв+.
У Міноборони назвали топ-5 популярних напрямів вакансій у Резерв+
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У Міноборони назвали найпопулярніші військові професії, які обирають охочі приєднатися до Сил оборони через сервіс рекрутингу у застосунку Резерв+.

За словами заступниці міністра оборони з питань цифровізації Катерини Черногоренко, найчастіше обирають професії за такими напрямами як штаб, БПЛА, IT, транспорт і піхота.

«Наша мета — запропонувати користувачеві у сервісі рекрутингу найширший спектр вакансій та напрямів, які існують у Силах оборони. Теза про «війську потрібні всі» не втрачає своєї актуальності сьогодні. Бо кожна професія здатна принести користь та збільшити спроможності війська», — зазначила Черногоренко.

Сервіс рекрутингу запустився в застосунку «Резерв+» у жовтні минулого року. Він дає змогу українцям знайти у війську оптимальну вакансію серед тисяч різних варіантів, підкреслили у Міноборони.

Сервіс пропонує один із найбільших переліків відкритих посад у Силах оборони — понад 6 тисяч. За даними Міноборони, зафіксовано вже понад 50 тисяч відгуків на ці вакансії.

Як наголосили у відомстві, рекрутинг у «Резерв+» допоможе користувачам обрати посади, які найбільше відповідають їхньому запиту, досвіду і вподобанням.

Під час пошуку вакансії користувачам слід пройти невеликий тест, наприклад, вказати, чи є закінчене навчання в одній із військових сфер або в якому напрямі громадянин розбирається найкраще.

Вакансії містять детальний опис: інформацію про бригади, їх командування, досягнення і згадки у ЗМІ.

Процес вибору вакансій зручний: є фільтр, який допомагає шукати оптимальні пропозиції за вибраними критеріями. Інтуїтивний інтерфейс дозволяє швидко сортувати вакансії: натиснути «плюс», щоб зберегти пропозицію для подальшого ознайомлення, або «мінус», щоб відхилити.

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ЗСУ військові армія військовослужбовці Міноборони Резерв+

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