У січні закрилася рекордна кількість ФОПів — понад 60 тисяч

Відкрили ФОП у січні лише 21 358 людей.

Фото: dev.ua

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У січні цього року припинили свою діяльність 61 455 ФОПів — це рекордний показник за увесь час повномасштабного вторгнення. При цьому відкрили ФОП у минулому місяці лише 21 358 людей, пише «Опендатабот».

Зазначається, що попри ризики війни, з березня 2022 року кількість ФОПів, що починали свою діяльність, майже завжди перевищувала кількість закритих. Утім, наприкінці 2024 року ситуація почала змінюватися. Це, ймовірно, пов’язано зі зростанням податкового навантаження на підприємців.

У «Опендатаботі» додають, що на початку 2024 року відкрилися 16 309 нових ФОПів, а припинили свою діяльність лише 6628. Уже в грудні зафіксували 21 514 нових підприємців, а припинили свою діяльність 19 511.

«Загалом 126 млрд грн податку сплатили фопи за майже 3 роки повномасштабної. Сума єдиного податку, що сплачують підприємці, зростає рік до року, окрім 2022-го. Минулоріч сума надходжень від єдиного податку була у 1,6 рази більша, ніж у 2021 році: 55,1 млрд грн проти 34,8 млрд грн», - сказано у повідомленні.

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