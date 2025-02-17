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Держсекретар Марко Рубіо прибув до Саудівської Аравії для переговорів з представниками РФ

10:52, 17 лютого 2025
Марко Рубіо прибув на переговори з російськими представниками щодо врегулювання війни в Україні.
Держсекретар Марко Рубіо прибув до Саудівської Аравії для переговорів з представниками РФ
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Державний секретар США Марко Рубіо прибув до Саудівської Аравії, де мають відбутись переговори між американською та російською делегаціями щодо врегулювання війни в Україні. Про це повідомляє Reuters.

Рубіо разом із радником президента США з національної безпеки Майком Волцом і спецпосланцем з питань Близького Сходу Стівом Віткоффом входять до складу американської делегації. Хто саме представлятиме російську сторону поки не відомо.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що у Саудівській Аравії може відбутися зустріч високопосадовців США, України та Росії, присвячена припиненню війни.

Нагадаємо, спеціальний представник США з питань України та РФ Кіт Келлог сказав, що переговори щодо завершення війни Росії проти України, ведуться за двома окремими напрямками – російським та українсько-союзницьким. 

Як повідомлялося, США хочуть провести зустрічі з РФ та Україною по черзі, а потім зустрітись разом.

Також ми писали, що Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що відвідає Саудівську Аравію, але наразі там не плануються зустрічі з росіянами. 

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що і Україна, і представники Європи будуть долучені до переговорного процесу щодо завершення російсько-української війни.

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США росія Україна війна Саудівська Аравія Рубіо

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