США хочуть провести зустрічі з РФ та Україною по черзі, а потім зустрітись разом – NBC

США планують провести двосторонню зустріч із РФ, після чого має відбутися двостороння зустріч з українською делегацією.

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У вівторок, 18 лютого, в Саудівській Аравії запланована зустріч представників США та РФ. Вони обговорюватимуть питання щодо можливих переговорів для припинення російсько-української війни. Про це стверджує видання Axios.

Видання стверджує, США на завтрашній зустрічі з росіянами будуть державний секретар Марко Рубіо, радник президента Штатів з національної безпеки Майкл Волтц, а також спеціальний посланець із Близького Сходу Стів Віткофф.

У свою чергу видання NBC повідомляє, що американці не запросили Україну на цю зустріч з росіянами в Саудівській Аравії.

Вашингтон хоче провести двосторонню зустріч із РФ, після чого начебто планується двостороння зустріч з українською делегацією, а вже після неї можуть відбутися спільні переговори, додають в публікації NBC.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки ще не розпочали формальних переговорів з РФ щодо врегулювання війни. Україна та Європа можуть бути підключені до цього процесу пізніше. Про це заявив держсекретар США Марко Рубіо

Раніше спеціальний представник США з питань України та РФ Кіт Келлог заявив, що переговори щодо завершення війни Росії проти України, ведуться за двома окремими напрямками – російським та українсько-союзницьким.

Крім того, Володимир Зеленський наголосив, що ніколи не прийме жодних рішень між США та РФ щодо України.

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