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США хотят провести встречи с РФ и Украиной по очереди, а затем встретиться вместе – NBC

08:31, 17 февраля 2025
США планируют провести двустороннюю встречу с РФ, после чего должна пройти двусторонняя встреча с украинской делегацией.
США хотят провести встречи с РФ и Украиной по очереди, а затем встретиться вместе – NBC
Фото: depositphotos.com
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Во вторник, 18 февраля, в Саудовской Аравии запланирована встреча представителей США и РФ. Они будут обсуждать вопросы возможных переговоров для прекращения российско-украинской войны. Об этом утверждает издание Axios.

Издание утверждает, что США на завтрашней встрече с россиянами будут государственный секретарь Марко Рубио, советник президента Штатов по национальной безопасности Майкл Уолтц, а также специальный посланник с Ближнего Востока Стив Виткофф.

В свою очередь, издание NBC сообщает, что американцы не пригласили Украину на эту встречу с россиянами в Саудовской Аравии.

Вашингтон хочет провести двустороннюю встречу с РФ, после чего вроде бы планируется двусторонняя встреча с украинской делегацией, а уже после нее могут состояться совместные переговоры, добавляют в публикации NBC.

Напомним, Соединенные Штаты Америки еще не начали формальные переговоры с РФ по урегулированию войны. Украина и Европа могут быть подключены к этому процессу позже. Об этом заявил госсекретарь США Марк Рубио.

Ранее специальный представитель США по Украине и РФ Кит Келлог заявил, что переговоры по завершению войны России против Украины, ведутся по двум отдельным направлениям – российскому и украинско-союзническому.

Владимир Зеленский подчеркнул, что никогда не примет никаких решений между США и РФ по Украине.

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США россия Украина война

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