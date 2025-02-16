Практика судов
  1. В мире

США еще не начали переговоры с РФ, после их старта к ним подключат Украину и Европу, — Марко Рубио

18:18, 16 февраля 2025
Госсекретарь США добавил, что для переговоров страны должны обеспечить функционирование посольств.
США еще не начали переговоры с РФ, после их старта к ним подключат Украину и Европу, — Марко Рубио
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Соединенные Штаты Америки еще не начали формальные переговоры с РФ по урегулированию войны. Украина и Европа могут быть подключены к этому процессу позже. Об этом заявил госсекретарь США Марк Рубио в эфире телеканала CBS.

«Во-первых, я думаю, что нужно понимать, что сейчас нет ни одного процесса. Что мы имеем сейчас, так это разговор между Путиным и Трампом, в котором обе стороны выразили заинтересованность в прекращении войны», - сказал он.

Он отметил, что для переговоров страны должны обеспечить нормальное функционирование посольств.

«Поэтому на самом элементарном уровне, если у нас действительно есть возможность добиваться мира путем взаимодействия с россиянами, нам необходимо иметь функционирующие посольства в Москве и Вашингтоне. И это, безусловно, то, о чем министры иностранных дел будут говорить в обычном порядке», – сказал он.

Ранее специальный представитель США по Украине и РФ Кит Келлог заявил, что переговоры по завершению войны России против Украины, ведутся по двум отдельным направлениям – российскому и украинско-союзническому.

Владимир Зеленский подчеркнул, что никогда не примет никаких решений между США и РФ по Украине.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

США рф Украина война

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
«Судебная реформа – это дело не только Украины, но и ЕС, ведь она финансируется за счет европейских налогоплательщиков», – посол ЕС в Украине Катарина Матернова

Посол ЕС в Украине рассказала, почему судебные реформы в Украине проходят так, как они происходят, и что будет дальше.

Органу финансового контроля и БЭБ расширили возможности использования персональных данных – Рада приняла закон

Верховная Рада приняла закон, согласно которому БЭБ и орган финансового контроля смогут использовать информацию, сведения или другие персональные данные о лице и документах, содержащихся и оформляемых с применением средств Демографического реестра.

Верховная Рада внесла изменения в порядок оценки потребностей лица или семьи в социальных услугах

Изменения, в частности, касаются оценки потребностей в социальных услугах и лиц, оказывающих социальные услуги.

Кабмин запретил направлять лиц с инвалидностью на ВЛК и изменил порядок подачи документов о ребенке с инвалидностью

Правительство внесло изменения в порядок оформления военно-учетного документа лицами с инвалидностью

Кабмин утвердил положение о системе «Аркан», через которую происходит контроль лиц, автомобилей и грузов, пересекающих границу

Как отмечается в постановлении, система «Аркан» предназначена для обработки информации в интересах национальной безопасности.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Андрій Сіпака
    Андрій Сіпака
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду