США еще не начали переговоры с РФ, после их старта к ним подключат Украину и Европу, — Марко Рубио

Госсекретарь США добавил, что для переговоров страны должны обеспечить функционирование посольств.

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Соединенные Штаты Америки еще не начали формальные переговоры с РФ по урегулированию войны. Украина и Европа могут быть подключены к этому процессу позже. Об этом заявил госсекретарь США Марк Рубио в эфире телеканала CBS.

«Во-первых, я думаю, что нужно понимать, что сейчас нет ни одного процесса. Что мы имеем сейчас, так это разговор между Путиным и Трампом, в котором обе стороны выразили заинтересованность в прекращении войны», - сказал он.

Он отметил, что для переговоров страны должны обеспечить нормальное функционирование посольств.

«Поэтому на самом элементарном уровне, если у нас действительно есть возможность добиваться мира путем взаимодействия с россиянами, нам необходимо иметь функционирующие посольства в Москве и Вашингтоне. И это, безусловно, то, о чем министры иностранных дел будут говорить в обычном порядке», – сказал он.

Ранее специальный представитель США по Украине и РФ Кит Келлог заявил, что переговоры по завершению войны России против Украины, ведутся по двум отдельным направлениям – российскому и украинско-союзническому.

Владимир Зеленский подчеркнул, что никогда не примет никаких решений между США и РФ по Украине.

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