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Зеленский высказал позицию по отказу от оккупированных территорий в рамках соглашения о вступлении в НАТО

17:57, 16 февраля 2025
Президент заявил, что вернуть оккупированные территории нужно дипломатическим путем.
Зеленский высказал позицию по отказу от оккупированных территорий в рамках соглашения о вступлении в НАТО
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Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что был бы готов обсудить отказ от оккупированной территории как часть дипломатического соглашения, согласно которому Украина вступит в НАТО и переговорами вернет утраченные земли. Об этом он рассказал в интервью NBC News.

Глава государства признал, что готов обсуждать согласие на де-факто российский контроль оккупированных территорий (без юридического признания), но в рамках соглашения о вступлении в НАТО.

«Мы должны вернуть оккупированные территории по дипломатическому пути. Да, мы можем. Если мы в НАТО, то понятно, почему дипломатическим путем это очень понятно. Но приоритет – остановить потерю людей», – отметил Президент.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что никогда не примет никаких решений между США и РФ по Украине.

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президент НАТО Владимир Зеленский

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